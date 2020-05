Claudio Amendola: “In quarantena ho fatto un sacco di cose”

Claudio Amendola, ha dichiarato di non essersi tanto annoiato durante la quarantena per il Covid-19, visto che ha avuto tempo di scrivere.

Claudio Amendola non ha sofferto la quarantena: “Ho fatto un sacco di cose, ho scritto, letto, ho lavorato. In questo sono un privilegiato, il lockdown alla fine è stato per me molto ispiratore: avevo idee in testa e l’obbligo di doverci pensare è servito molto per creare”. Anche se Amendola sarebbe dovuto partire il 4 maggio per girare un film come regista: “Poi è diventato difficile e tutto si è fermato – spiega -. Siamo stati molto colpiti, soprattutto quelli che fanno un lavoro precario. Però – fermo restando i decessi – l’abbiamo presa così male perché siamo abituati troppo bene. Questa pandemia entrerà nei libri di storia. Sono stati tre mesi difficilissimi per il Paese. Due settimane di unità, di ‘volemose bene’ per poi riscivolare nella solita roba”. Claudio Amendola vorrebbe un cambiamento del popolo italiano, vorrebbe quindi un miglioramento che renderebbe più roseo il futuro del nostro Paese. Ma per lui non è proprio così: “Sei più buono se lo sei, non si diventa buoni. La verità è che è stata una cosa molto grave e importante a cui non eravamo preparati e non ce lo aspettavamo perché abbiamo sputtanato la sanità e i rapporti sociali. Quando eravamo dei bimbi, ricordo che a casa veniva il dottore. Oggi il medico sta in ospedale, è irraggiungibile, se sei fortunato ci puoi parlare al telefono ma non è certo colpa sua”.

Claudio Amendola sarà tra gli ospiti de ‘I soliti Ignoti’

Oggi, domenica 24 maggio 2020, Claudio Amendola sarà tra gli ospiti de ‘I soliti Ignoti special Vip’ su Rai 1.

Negli ultimi giorni l’attore è ritornato sul piccolo schermo grazie alle repliche di ‘Nero a metà’, uno dei suoi ultimi lavori, un grande successo.