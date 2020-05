Bimbo muore annegato in piscina: aveva solo quattro anni

Un bimbo di 4 anni è caduto nella piscina di casa ed è annegato. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe precipitato dalla finestra della sua cameretta e finito direttamente in piscina.

Un bimbo di soli quattro anni è morto annegato nella piscina privata dell’abitazione di famiglia. È successo a Varcaturo (Giugliano) in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione il bambino sarebbe caduto dalla finestra della sua cameretta e precipitato direttamente in piscina. I suoi genitori, rimasti sconvolti, l’hanno portato in ospedale a Pozzuoli, dove i medici però non hanno potuto salvare il piccolo. Nella serata di ieri è accaduto un altro episodio drammatico per la famiglia del bimbo morto in piscina: mentre andava in ospedale da suo figlio, il padre ha fatto un incidente in auto sulla SS7, nel tratto tra Licola e Quarto. L’uomo è stato poi ricoverato d’urgenza in codice rosso. A bordo c’era anche l’altro suo figlio (il fratello del piccolo di quattro anni annegato), rimasto illeso, per fortuna. Il forte impatto ha visto coinvolti anche altre due macchine.

I Carabinieri indagano sulla morte del bimbo di 4 anni

Come racconta ‘Cronaca Flegrea’, è subito giunta sul posto la Polizia Stradale, che ha chiuso la strada al traffico per pochi minuti. I carabinieri nel frattempo, che indagano sul fatto avvenuto all’interno della villetta di Varcaturo del bambino di soli quattro anni deceduto per annegamento, hanno disposto il sequestro dell’intera abitazione per effettuare gli accertamenti previsti dal caso. Una tragedia a cui ha fatto seguito, come già detto, anche un altro evento drammatico dell’incidente d’auto in cui è stato coinvolto il papà del piccolo morto a soli quattro anni.

Per fortuna l’altro bambino, che dovrà piangere il suo fratellino morto annegato, è sano e salvo.