Tocca un gatto randagio e rimane paralizzata. La storia di Gemma Birch

Gemma Birch. La storia del calvario della social media blogger rimasta paralizzata dopo aver toccato un gatto randagio durante una vacanza in Portogallo

Una social media blogger è rimasta paralizzata da una malattia che i medici temono possa aver preso da un gatto.

Gemma Birch, 24 anni, di Southport, si è innamorata di un gatto randagio che ha chiamato Catarina durante una vacanza in Portogallo, nel luglio 2014.

Tuttavia, durante l’ultimo giorno del suo viaggio ad Albufeira, la ragazza iniziò a vomitare in modo incontrollato e svenne sul volo di ritorno a casa. Fu portata di corsa all’ospedale di Southport non appena atterrata. Il test delle sue feci ha rivelato che era affetta dal batterio campylobacter, che si trova comunemente nel pollo crudo.

Dopo aver trascorso una settimana in ospedale per riprendersi da un grave avvelenamento da cibo, Gemma Birch ha ammesso di aver accarezzato il gatto randagio, che probabilmente ha contratto i batteri mentre frugava nei bidoni dell’immondizia.

Pensando che il calvario fosse finito, la blogger, dopo essere tornata a casa, si è svegliata incapace di sentire le proprie gambe. Tornando nuovamente in ospedale, le è stata diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré.

“Sono caduta dal letto nel bel mezzo della notte. Non riuscivo a sentire le gambe.” – ha detto. “Quando mi sono seduta, mi sono resa conto che non potevo nemmeno sentire il tappeto sotto di me. Ho iniziato a grattare le gambe e non ho sentito nulla. Uno dei graffi mi ha fatto sanguinare addirittura.”

Gemma Birch ha trascorso mesi in riabilitazione. Ha dovuto imparare di nuovo a camminare ed è riuscita a guidare la sua vecchia auto solo 14 mesi dopo l’incidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ZARA ABID, MORTA LA MODELLA NELL’INCIDENTE AEREO IN PAKISTAN

La sindrome di Guillain-Barré: in cosa consiste

La sindrome di Guillain-Barré (GBS) si verifica quando il sistema immunitario attacca il suo sistema nervoso. I sintomi di solito iniziano con una sensazione di formicolio alla gamba, che può diffondersi alle braccia e alla parte superiore del corpo. Nei casi più gravi, la persona può diventare paralizzata. La condizione può essere pericolosa per la vita se colpisce la respirazione, la pressione sanguigna o la frequenza cardiaca di una persona.

La causa di GBS è sconosciuta, ma di solito si verifica dopo un’infezione virale. Non esiste una cura. Il trattamento si concentra sul ripristino del sistema nervoso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Birch | Psychotherapist (@gemmabirch_) in data: 2 Mag 2020 alle ore 11:37 PDT

L’epilogo per Gemma Birch è stato positivo. Ha dichiarato: “Per quanto li ami, non potrei toccare un gatto randagio ora”

Sebbene i suoi tutor universitari le suggerissero di rinviare un anno, è riuscita a completare i suoi studi e a laurearsi in psicologia come previsto insieme alla sua gemella Jessica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NETFLIX, PERCHÈ STA CANCELLANDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PROFILI