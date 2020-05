Il sindaco di Perugia Andrea Romizi, a seguito di una smodata movida e di episodi violenti in pieno centro, ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura di alcune tipologie di esercizi.

Le Istituzioni tutte avevano avvisate che questa Fase 2 avrebbe dovuto essere vissuta con la massima responsabilità ed attenzione. Un passo falso, in questo determinato momento, infatti, potrebbe vanificare gli sforzi di mesi. Mesi di chiusura totale dove gli italiani sono rimasti chiusi in casa per interrompere la catena di contagi da coronavirus.

Eppure, pare che in alcune città non sia ben chiaro che questa è una ripartenza chiamata anche “fase di convivenza” con il virus, perché quest’ultimo non è scomparso dal nostro territorio. Sicchè si è reso necessario l’intervento della Pubblica Amministrazione. A Perugia, ad esempio, la movida è stata sfrenata, sino a giungere anche a degli episodi di violenza. Per tale ragione il sindaco del capoluogo Umbro, nella giornata di ieri, ha disposto tramite un’ordinanza che alcuni esercizi commerciali rimarranno chiusi nel week-end dalle 21 sino alle 6.

Perugia, ordinanza anti assembramenti: il sindaco blocca la movida

In barba a tutte le raccomandazioni delle istituzioni, in alcuni centri italiani la movida è ripresa a pieno regime. L’esempio è Perugia di cui i video delle piazze gremite del centro hanno fatto il giro del web. Ivi comprese le immagini di una maxi-rissa. Il Sindaco del capoluogo Perugino, Andrea Romizi, per porre un freno ai suoi concittadini ed assumendo la scelta più responsabile, nella giornata di ieri ha deciso che alcuni esercizi dovranno rimanere chiusi nel week-end.

Nello specifico bar, esercizi commerciali di artigiani e distributori automatici, dal venerdì alla domenica sino al giorno 7 del prossimo mese rimarranno chiusi a partire dalle 21 sino alle 6 del mattino successivo. L’ordinanza anti assembramenti, riporta la redazione di Umbria24, è valida per il Centro storico e per il quartiere di Fontivegge. Il sindaco Romizi ha altresì disposto che dalle 17 alle 6 dal mattino è obbligatorio indossare la mascherina se si permane nelle zone di cui sopra.

Un’ordinanza che nasce per porre un freno ai cittadini indisciplinati e per tutelare la salute pubblica. L’unico modo per non innescare nuovamente, dunque, una catena di contagi.

