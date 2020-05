Stando ad alcune ricerche condotte in tutto il mondo, ci sono nuovi sintomi del Covid-19 e quindi non solo febbre, tosse secca e stanchezza

A far scattare l’allarme in merito alla possibilità di aver contratto il Coronavirus non ci sarebbero solo sintomi, per così dire, “classici” e ormai noti. Non solo dunque febbre, tosse secca e stanchezza, ma anche altri segnali più leggeri. Secondo alcuni studi condotti in giro per il mondo, in presenza di essi potremmo trovarci ad avere a che fare con il Covid-19 sia come medici che come pazienti stessi. A seguito di ricerche compiuto da epidemiologi, oftalmologi e dermatologi, gli esperti sottolineano che ci sono altri sintomi, oltre a quelli che ormai conosciamo tutti, che possono indurci a pensare al virus.

Stando a un nuovo studio pubblicato sul ‘Lancet‘, tra i nuovi sintomi scoperti ci sono il delirio e la confusione. Questi due segni potrebbero essere presenti nelle persone contagiate dal Coronavirus e particolarmente gravi. L’equipe di scienziati ha effettuato una ricerca su un numero limitato di pazienti positivi al Covid-19. In più del 60% dei casi, i soggetti in terapia intensiva presentavano confusione e agitazione.

LEGGI ANCHE —> Covid, per il mese di giugno la buona notizia sulle mascherine

Covid, elenco nuovi sintomi | Occhio anche a congiuntivite, eruzione cutanee e “punta tonda”

I ricercatori del Regno Unito e dell’Italia sono giunti alla conclusione che le persone infettate che devono restare in terapia intensiva per un lungo lasso di tempo e che necessitano di ventilazione possono essere esposte a un rischio maggiore di manifestare delirio e confusione. Altri sintomi più lievi sono la congiuntivite e le eruzioni cutanee.

Nelle precedenti settimane, si è ipotizzato che la cosiddetta punta tonda possa essere un sintomo del Coronavirus. Si tratta di una condizione che si presenta con lesioni simili a Chilblain che compaiono sui piedi. Si sta studiando sulla possibilità che questo segno della pelle sia una potenziale manifestazione del virus. Lo scorso 29 aprile, esperti spagnoli hanno reso nota una ricerca che ha riguardato le “manifestazioni cutanee della malattia di Covid-19“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE —> La app ‘Immuni’ sarà disponibile tra 10-15 giorni

I ricercatori hanno scoperto cinque distinte forme di eruzioni cutanee che si sono presentate su 375 persone infettate dal Coronavirus.