Elisabetta Canalis, il costume è trasparente, follower scatenati – FOTO

Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto in cui è distesa su un lettino in piscina con indosso un costume bianco trasparente: i fan si sono scatenati con i commenti di gradimento.

Ver esta publicación en Instagram Stretching or strengthening?? Una publicación compartida de Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) el 23 May, 2020 a las 10:59 PDT

Poche ore fa, Elisabetta Canalis ha pubblicato su Instagram una foto in cui ha addosso solo un costume bianco, trasparente, dal vedo non vedo che ha fatto impazzire i follower che la seguono sul social network. La showgirl è distesa su un lettino in piscina e si rilassa. La didascalia alla foto è la seguente: “Melting but not givin’up!” (“Mi sciolgo ma non mi arrendo”). I fan si sono scatenati con i commenti più disparati di complimenti e apprezzamenti come “Magnifica”, “Meravigliosa”, “Sei da urlo”, “E che è? 9 settimane e mezzo?”.

La foto con il costume trasparente di Elisabetta Canalis

Ver esta publicación en Instagram Melting but not givin’up! Una publicación compartida de Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) el 24 May, 2020 a las 1:17 PDT

Tra i commenti per il post di Elisabetta Canalis in costume ce n’è uno veramente sentito e pieno di complimenti non solo per l’aspetto fisico della showgirl. Un follower ha scritto: “Bellissimo scatto @littlecrumb_.Le tue foto sono sempre ricche di simbolismi. Il colore blu dell’acqua o del Cielo, un paio di occhiali, o i piedi che simboleggiano il cammino, animali da accudire e accarezzare che rimandano a bambini, ragazzi, figli di cui prendersi cura. Le trecce nei capelli, che identificano l’infanzia, la spensieratezza. Alberi che sovrastano l’orizzonte, che rimandano ad una visione della vita che va oltre le misure medie, oltre le misure comuni. Il cibo, il latte, che rimandano alle origini della vita e fonte di emozioni intense. Il tuo stile fotografico ormai influenza centinaia di tue colleghe, personaggi pubblici, e le tue amiche, che prendono spunto dalla tua visione dell’arte. Tutte accomunate da un unico sentimento, un unico obiettivo, appoggiate al grande albero della vita e dell’amore. Sei una ragazza speciale Elisabetta ❤️❤️❤️❤️❤️❤️.”

Ver esta publicación en Instagram A lil taste of Summer Una publicación compartida de Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) el 15 May, 2020 a las 2:22 PDT

Di certo la Canalis è un personaggio televisivo molto apprezzato per il suo lavoro ma anche per la sua bellezza, le sue forme e il suo fisico statuario.