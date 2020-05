Ornella Muti, lo sguardo nel vuoto e due occhi di ghiaccio -FOTO

Ornella Muti ha ripostato su Instagram una sua foto dal profilo della sua fan page. Nonostante l’età, l’attrice appare ancora molto bella.

Ornella Muti ha condiviso su Instagram una foto, che ha ripostato dal profilo della sua fan page. Nello scatto l’attrice è molto bella, con lo sguardo nel vuoto e gli occhioni azzurri di ghiaccio, i più belli del nostro cinema. La didascalia alla foto è: “Beauty will save us (La bellezza ci salverà) #Ornellamuti #ornellamutifanpage #follow4followback #followforlike #followforfollowback #follow #followers #instacool #instacinema #instafollow #instalike #instagood #instagram #icon”. Nonostante non sia più giovane, ha infatti 65 anni, è strabiliante come l’attrice appaia ancora in gran forma e molto affascinante. Quando era adolescente, a soli 15 anni, viene scoperta dal regista Damiano Damiani che la sceglie come protagonista femminile per il film ‘La moglie più bella‘. È per volere di questo direttore cinematografico che diventa Ornella Muti, in realtà l’attrice, nata a Roma dalle origini napoletane, si chiama Francesca Romana Rivelli.

Ornella Muti e la foto con Francesco Nuti

Una settimana fa, Ornella Muti ha pubblicato un altro post dedicato al collega e amico Francesco Nuti per il compleanno di quest’ultimo. I due hanno recitato insieme in due film cult degli anni ’80 (‘Tutta colpa del paradiso’ e ‘Stregati’), diretti e interpretati da Nuti in cui la Muti è la protagonista femminile.

Senza ombra di dubbio Ornella Muti è stata ed è una delle più belle e brave attrice del nostro cinema italiano.