Virus più debole? La virologa Ilaria Capua dice la sua

La virologa spiega che il virus ha perso virulenza ma non si può abbassare la guardia perché non ha andrà via facilmente. Poi anche l’allert sull’influenza e l’importanza del vaccino

“Dire che un virus si è indebolito ha un significato preciso: vuol dire che ha perso virulenza, benzina”. È così che la nota virologa Ilaria Capua ha spiegato in collegamento a Domenica In lo stato dell’arte sul virus. La sua evoluzione non è da escludere ma per affermare che il virus si sia indebolito c’è bisogno di dati precisi.

Questi sono dati che si evincono “dalla mappa genetica” ha spiegato la studiosa precisando che per quanto lei ne sappia ancora non ci sono. Ma un messaggio positivo tramite il programma di Mara Venier lo ha mandato: “Credo però che siamo usciti dall’emergenza di sovraccarico di servizio sanitario – ha detto – e che abbiamo imparato a combattere il virus con terapie di sostegno e antivirali”.

Ma la Capua vola basso e spiega che il coronavirus “non andrà via” ma è certa che la scienza riuscirà “a sconfiggerlo e a farlo tornare a come era i primi di gennaio: quando circolava in Europa senza che nessuno se ne accorgesse”.

Ha ammesso la virologa, inoltre, che la scienza era in un certo senso preparata all’arrivo di un nuovo virus. “Si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato un virus pandemico” ha detto a chiare lettere. Ma nello stesso tempo ha sottolineato che il coronavirus “è una creatura di madre natura” quasi a smentite tutte le voci che circolano di una possibile nascita in laboratorio. Ma questo non autorizza ad abbassare la guardia perché “fotocopia sé stesso e in questa replicazione continua miete molte vittime”.

Virus, Ilaria Capua: attenzione all’influenza

Ilaria Capua da Mara Venier ha parlato anche del virus dell’influenza, quello che lei ha studiato a lungo e per il quale è appunto molto nota. Non si può dire che esso sia banale. All’inizio dello scoppio dell’emergenza molte sono state le comparazioni del Covid-19 con l’influenza.

“Non posso, da persona che ha studiato l’influenza per tutta la vita – ha spiegato la virologa – dire che è banale. Il suo virus è peggiore del coronavirus, è una malattia seria per la quale bisogna vaccinarsi”.

Alza la guardia Ilaria Capua sull’influenza e spiega l’importanza del vaccino, indispensabile per proteggersi dal virus stagionale. Ancora troppe poche persone lo fanno, solo il 50% degli Over 65.

“Ricordiamoci – ha chiarito – che se uno si infetta con il coronavirus, si può comunque infettare con altri virus. E due virus sono peggio di uno”.