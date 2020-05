Melissa Satta , prima volta in costume e fondo schiena da urlo – Foto

Melissa Satta pubblica sul suo profilo Instagram una foto che mostra le sue forme perfette, sognando le spiagge della Sardegna

Visualizza questo post su Instagram Dreaming of my Sardinia 🤍 #sardinia Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 24 Mag 2020 alle ore 1:23 PDT

Spalle rivolte verso l’obiettivo e sguardo che scruta l’infinito. Così vediamo Melissa Satta nell’ultimo scatto pubblicato da lei sul suo profilo Instagram. Una didascalia l’accompagna che fa sentire tutta la nostalgia di chi è lontano dalla propria terra: “Dreaming of my Sardinia” (traduz. Sognando la mia Sardegna).

Pelle abbronzata, capelli appena bagnati e forme perfette… da urlo. La bella Melissa è già pronta per l’estate. Non sappiamo come trascorrerà le sue vacanze. Quello che immaginiamo di sicuro è che sarà sempre in compagnia del piccolo Maddox, il figlio avuto con il calciatore tedesco-ghanese Boateng, attaccante del Beşiktaş, in prestito dalla Fiorentina.

Melissa Satta: amore di mamma in mille scatti

Visualizza questo post su Instagram 📸 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 22 Mag 2020 alle ore 4:32 PDT

Melissa Satta ha di certo un soggetto preferito da 6 anni a questa parte: il suo bambino Maddox. La show girl non perde occasione di mostrare al pubblico tutto il suo orgoglio di mamma. I suoi follower sembrano apprezzare e godere anche loro di questi momenti di tenerezza. “Semplicemente emanate magia” – si legge in un commento. “Ti somiglia molto”, “Siete stupendi” – scrivono altri.

Una follower un po’ più audace auspica altro: “Bellissimi entrambi… Adesso ci vuole un bel fratellino o serellina per fare compagnia a Maddox.” Che venga accontentata presto?

