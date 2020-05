“Fammi vedere come e’ venuta la mia prima foto al lago “. Diletta Leotta,si è fatta fotografare in riva al Lago. Un panorama mozzafiato in tutti sensi.

Diletta Leotta, sempre bella e raggiante, si è fatta fotografare in riva al Lago. Un panorama mozzafiato in tutti sensi. La stupenda presentatrice sportiva ha commentato il post in questi termini: “Fammi vedere come e’ venuta la mia prima foto al lago “.

Le sue foto sono sempre commentatissime e tra i primi vediamo quello di un follower molto simpatico: “Ciao raga sto uscendo,ripasso dopo per i commenti”. Si perché in parecchi si scatenano. Qualcuno è piacevole, altri invece sono dei veri cafoni, specie quando fanno commenti sessisti e inopportuni.

“Ripenso sempre a quando ero bambina”

“E ogni tanto ripenso a quando ero bambina. Quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare. Quando si era tutti amici, senza rancori. Quando per fare pace bastava un mignolino. Quando era tutto più semplice. E allora mi rendo conto che le ginocchia sbucciate, non facevano poi così male.”

Nei giorni scorsi, Diletta Leotta, si è fatta immortalare in un prato e insieme alla foto ha scritto questa frase molto toccante e un pò nostalgica.

Il mare, la passione più grande di Diletta Leotta

“È passato un anno da questa foto e non avrei mai pensato di desiderare così tanto una semplice passeggiata in spiaggia. Le cose semplici sono le più straordinarie.”

Il mare , è la vera passione di Diletta Leotta. La sua Sicilia. La sua terra. La Sua famiglia cosi unita. Nei suoi post è sempre presente. Il fratello, la mamma il suo papà. Una vera famiglia del Sud molto unita che si stringe sempre intorno alla sua Diletta.

L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà. Mai come in questi giorni ho capito il vero significato di questo gesto. Auguri a tutti i papà 💙