L’Università Nazionale di Singapore ha sviluppato un dispositivo in grado di catturare energia elettrica dall’ombra: l’invenzione sarebbe uno speciale pannello solare chiamato Shadow-effect energy generator (SEG).

Il Dipartimento di Scienza e ingegneria dell'Università Nazionale di Singapore avrebbe progettato un dispositivo ultra tecnologico in grado di produrre energia elettrica dall'ombra. Si chiama Shadow-effect energy generator (SEG) ed è uno speciale pannello. A parlarne il coordinatore dello Studio, Tan Swee Ching riporta Repubblica che a sua volta cita la rivista Energy & Environmental Science.

Il professore ha spiegato che questa nuova tecnologia avrebbe un basso costo di produzione.

Energia elettrica dall’ombra: incredibile invenzione da Singapore

Sarebbe dalle misure e dal costo ridotti il dispositivo in grado di generare energia elettrica dall’ombra inventato dal Dipartimento di Scienza e ingegneria dell’Università Nazionale di Singapore. A parlarne alla rivista Energy & Environmental Science, riporta Repubblica, il coordinatore dell’esperimento, Tan Swee Ching.

Stando alle parole dello scienziato, il dispositivo chiamato Shadow-effect energy generator (SEG) avrebbe un costo di realizzazione che non supererebbe i 50 dollari e ad oggi ha dimostrato di generare dalle ombre l’energia sufficiente a caricare un orologio da polso. Il concetto è l’idea sono futuristici: impiegare il contrasto dell’illuminazione, piuttosto che quest’ultima, è un’impresa innovativa.

Sono stati condotti numerosi esperimenti per comprendere le potenzialità dello strumento ed all’esito della ricerca il tema di Singapore ha scoperto che il SEG sarebbe efficace il doppio rispetto alle celle solari ora in commercio. Il dispositivo è ora oggetto di ulteriori studi atti alla ricerca di un materiale per la sua costruzione che non sia l’oro sì da ridurne ulteriormente il costo di produzione. Ma non solo, i suoi ideatori starebbero cercando di ridurne anche le dimensioni in modo da renderlo indossabile sicchè il dispositivo sarebbe in grado di accumulare energia quando si svolgono le consuete attività quotidiane.

Il progetto è ambizioso: i ricercatori dell’Università di Singapore puntano a realizzare un giorno un sistema che permetta l’illuminazione degli interni.

Un vero e proprio passo avanti della scienza che nel prossimo futuro potrebbe conoscere un innovativo sistema alternativo di produzione di elettricità a mezzo non della luce, ma riporta Repubblica “dal contrasto di illuminazione causato dalle ombre“.