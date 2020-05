La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 25 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito il bollettino e la mappa regione per regione relative all’epidemia da Covid-19 in Italia.

Nel pomeriggio di oggi, il Dipartimento della Protezione Civile ha reso noto il bollettino che fa il quadro della situazione sanitaria relativa all’epidemia da coronavirus. Ancora positivi, dopo diverse settimane, i dati che evidenziano un calo sia per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi sia per quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani. Parallelamente crescono le persone guarite dal virus. Nuovo incremento, invece, per il bilancio dei decessi con 92 vittime registrate da ieri.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 22 maggio, altri 92 decessi da ieri

Scendono ancora i numeri relativi all’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Ad evidenziarlo, sono i dati diffusi nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, dal Dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito che confermano il trend delle ultime settimane. I casi di contagio complessivi salgono di 300 unità giungendo a 230.158, mentre scendono gli attualmente positivi ad oggi 55.300 (-1.294). Nuova decrescita dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri e 541 in totale.

Le persone che sono guarite dal virus giungono a 141.981, ossia 1.502 in più rispetto alla giornata di ieri, domenica 24 maggio. Infine, come si legge nel bollettino sul sito della Protezione Civile, il bilancio dei decessi si è aggravato con altri 92 morti che portano il numero totale delle vittime a 32.877.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, lunedì 25 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 87.25 – 15.874 – 46.169;

– Piemonte – 30.228 – 3.798 – 18.934;

– Emilia Romagna – 27.587 – 4.068 – 19.160;

– Veneto – 19.097 – 1.878 – 14.641;

– Toscana – 10.067 – 1.015 – 7.416;

– Liguria – 9.497 – 1.425 – 6.516;

– Lazio – 7.643 – 688 – 3.401;

– Marche – 6.716 – 995 – 4.059;

– Campania – 4.755 – 405 – 3.137;

– Puglia – 4.467 – 491– 2.298;

– Trento – 4.405 – 458 – 3.430;

– Sicilia – 3.427 – 270 – 1.724;

– Friuli Venezia Giulia – 3.240 – 329 – 2.525;

– Abruzzo – 3.227 – 400 – 1.781;

– Bolzano – 2.593 – 291 – 2.118;

– Umbria – 1.430 – 75 – 1.309;

– Sardegna – 1.354 – 129 – 994;

– Valle d’Aosta – 1.179 – 143– 1.003;

– Calabria – 1.157 – 96 – 797;

– Molise – 432 – 22 – 233;

– Basilicata – 399 – 27 –336.

Non sono stati segnalati nuovi decessi da ieri a Bolzano, in Campania, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Zero nuovi casi di contagio a Bolzano, in Umbria, Calabria, Molise e Basilicata, risultano essere 2 in meno di ieri i casi registrati in Sardegna.

