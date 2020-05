Israele, in arrivo vaccino passivo, i ricercatori: “Un ottimo punto di partenza per una cura efficace, in grado di salvare vite”

Buone notizie da Israele. Gli esperti parlano di una possibile cura contro il Covid-19. Si tratta di un vaccino passivo che non permette di prevenire la malattia, è quindi una specie di terapia sviluppata dopo l’isolamento di alcuni anticorpi monoclonali neutralizzanti. Dopo i primi risultati positivi, l’obiettivo ora è quello di ultimare tutte le sperimentazioni necessarie della terapia e, una volta raggiunti i risultati desiderati, iniziare una produzione su larga scala di un farmaco in grado di bloccare gli effetti del Covid-19 sull’organismo.

Israele, in arrivo un vaccino passivo

Israele lo scorso 5 maggio ha annunciato il progresso della ricerca riguardo al Covid-19. Nel laboratorio dell’Israel Institute for Biological Research (Ibbr), i ricercatori erano riusciti a isolare una proteina che, una volta inserita nel corpo di un paziente malato di Covid, ha la funzione di immunosoppressore e permette di frenare il decorso della malattia, fino ad una graduale guarigione. A distanza di settimane, i risultati continuano ad essere incoraggianti anche se non bisogna sottovalutare una possibile mutazione del virus. E’ per questo che accanto alla prevenzione, si lavora anche ad un vaccino passivo, in grado non di prevenire l’infezione ma di curare i pazienti in caso di contagio.

Intanto anche dalla Cina arrivano buone notizie. Il vaccino a cui i ricercatori stanno lavorando sembra funzionare ed è pronto per la fase 2. I primi risultati affermano una reazione immunitaria rapida. Attendiamo altre informazioni, pian piano la ricerca sta portando ai risultati desiderati.