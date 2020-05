Brad Pitt. La sua nuova fiamma non è chi vi aspettate – FOTO

Brad Pitt. Dalla fine del suo matrimonio con Angelina Jolie nessuna gli ha mai rubato veramente il cuore. La situazione sembra essere cambiata

Dite la verità, ci avete sperato tutti che fosse lei la nuova fiamma di Brad Pitt: Jennifer Aniston. Dopo la fine dei rispettivi matrimoni con Anjelina Jolie e Justin Theroux, i due sembravano aver trovato una rinnovata alchimia. Sono stati una coppia d’oro del jet set degli anni ’90. Come in un copione del più classico dei film romantici si auspicava in un riavvicinamento.

Non è andata proprio così. Brad Pitt ci sorprende di nuovo. La donna che sembra avergli rubato il cuore si chiama Renee Bargh. Ma di chi si tratta?

E’ una giornalista che di solito intervista le star sul red carpet durante i grandi avvenimenti glamour del mondo dello spettacolo internazionale. In realtà sembra essere la donna più desiderata di Hollywood. Molte voci infatti sostengono che Renee Bargh abbia frequentato in precedenza un’altra super star del cinema, ossia Tom Cruise.

Brad Pitt: colpito dall’emozione di un nuovo amore

Visualizza questo post su Instagram That 😉 though @extratv Un post condiviso da Renée- Claire Bargh (@reneebargh) in data: 20 Gen 2020 alle ore 10:01 PST

Renee, 33 anni, presumibilmente ha flirtato con Brad dal primo momento in cui l’ha visto, intervistandolo ai SAG Awards lo scorso gennaio.

Nel corso del loro breve dialogo durante la cerimonia, Renee era persa nelle parole di Brad, 56 anni, che scherzava sulla loro “chimica straordinaria”, facendole l’occhiolino.

Una fonte vicino all’attore sostiene che Brad Pitt non si apre facilmente sul red carpet con i giornalisti come ha fatto con Renee. Il fatto che sia voluto rimanere a lungo a parlare con lei è la prova di quanto fosse colpito. Secondo quanto riferito, la coppia si è incontrata un paio di volte dai SAG Awards perché hanno amici in comune.

Renee ha condiviso una foto con Instagram con Brad Pitt, scrivendo: “Il ‘punto’ di questa foto è mostrare l’apparente chimica che abbiamo io e Brad.”

