Kim Kardashian festeggia il suo anniversario con scatti inediti – FOTO

Kim Kardashian festeggia il suo sesto anniversario di matrimonio con Kanye West pubblicando delle loro vecchie foto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram 6 years down; forever to go Until the end Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: 24 Mag 2020 alle ore 3:01 PDT

Kim Kardashian ha festeggiato il suo sesto anniversario di matrimonio con il marito Kanye West condividendo una foto di qualche tempo fa mentre gli bacia delicatamente la guancia.

I due sono ancora innamoratissimi. Lei appare sfolgorante, il rapper mostra in uno scatto un sorriso luminoso, fatto insolito per lui sempre perennemente imbronciato. La vicinanza a Kim lo rende decisamente più dolce.

La didascalia che accompagna la foto recita: “6 years down; forever to go. Until the end” (traduz. 6 anni sono passati, il ‘per sempre’ è davanti a noi. Fino alla fine”).

Anche la mamma di Kim, Kris Jenner si è unita per celebrare la coppia, pubblicando una serie di foto degne di loro nel corso degli anni. “Happy Anniversary to these two!!! I love you guys!!!!!” (traduz. Felice anniversario a questi due! Vi amo, ragazzi”) – ha scritto in un commento che accompagnava gli scatti.

I piccioncini hanno quattro figli insieme: Psalm (1 anno), Saint (5 anni) Chicago (2 anni) e North (7 anni). Si sono sposati nel 2014 a Firenze, al Forte Belvedere.

Kim Kardashian: ricordiamo le sue nozze tra glamour e ospiti famosi

Le nozze di Kim Kardashian e Kanye West si sono tenute nel Forte di Belvedere a Firenze. Il giorno prima la coppia, i loro amici più cari e la famiglia si sono goduti un pranzo prima del matrimonio, ospitato dallo stilista Valentino a casa sua, Château de Wideville, appena fuori Parigi. Quella sera, Kim e Kanye hanno organizzato una cena di prova per circa 600 ospiti nella Sala degli specchi del Palazzo di Versaille.

Kim ha indossato un abito da sposa di alta moda Givenchy personalizzato, disegnato per lei da Riccardo Tisci. Il vestito aveva lunghe maniche di pizzo con inserti trasparenti in vita, una silhouette aderente ed un intreccio elegante.

Come prevedibile, alla cerimonia c’erano alcuni volti famosi nella lista degli ospiti. Tra i 200 partecipanti c’era la celebre famiglia di Kim, tra cui sua mamma Kris Jenner, e fratelli Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie. Tuttavia, suo fratello Rob Kardashian non ha partecipato. Andrea Bocelli ha cantato mentre la sposa camminava lungo la navata, mentre John Legend ha fatto una serenata alla coppia per il loro primo ballo.

