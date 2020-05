Emma Marrone festeggia il suo 36esimo compleanno e tra i tanti messaggi di auguri ricevuti spunta quello spciale che scatena l’entusiasmo dei fan.

“Tanti auguri bellissima”, scrive Enrico Nigiotti su Instagram per il compleanno di Emma Marrone scatenando l’entusiasmo dei fans che, da sempre, sognano un duetto tra i due. Messaggio che la cantante salentina che oggi, lunedì 25 maggio compie 36 anni, ha prontamente ripostato sul proprio profilo Instagram confermando il grande affetto e la grande amicizia che c’è tra lei e Nigiotti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Naike Rivelli in ginocchio, posa da capogiro: cosa cerca ? – Foto

Emma Marrone ed Enrico Nigiotti: auguri di compleanno e messaggi speciali tra i due

Non è la prima volta che tra Emma ed Enrico Nigiotti c’è uno scambio di messaggi. I due cantanti hanno partecipato alla stessa edizione di Amici che la Marrone vinse. Enrico, all’epoca, abbandonò la scuola per non sfidare l’allora fidanzata Elena D’Amario. Tra i due cantanti, tuttavia, c’è stata sempre una grande amicizia e stima professionale. Emma che nei giorni scorsi si è mostrata insieme al suo lui, infatti, ha sostenuto Enrico sui social durante la sua partecipazione ad X Factor e, in seguito, non sono mancati altri messaggi.

Sotto una foto in cui Enrico si mostrava appena sveglio scrivendo “La sera leoni…la mattina”, Emma aveva commentato così “Boni, per te va bene boni“. Sotto una foto pubblicata dalla Marrone, invece, Nigiotti aveva scritto: “Emilia Clarke… anzi no… ancora più bella”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Melissa Satta , prima volta in costume e fondo schiena da urlo – Foto

I due si sono anche mostrati insieme ad una serata come potete vedere dalla foto qui in basso.

Tra i due, dunque, c’è un profondo affetto che dura da anni. I fans di entrambi sognano da sempre un duetto e chissà che i due non decidano di accontentarli. Attualmente, sia Emma che Enrico sono in attesa di partire con i rispettivi tour, ma per i prossimi lavori, potrebbero anche decidere di unire i propri talenti regalando al pubblico un inedito duetto.