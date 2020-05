La bellissima Justine Mattera si mostra durante una sessione di allenamento all’aria aperta. E lei non nasconde finalmente tutto il suo entusiasmo.

Ecco Justine Mattera come sempre più bella che mai. Ed anche più scoperta che mai. La showgirl statunitense di origini italiane (ha doppia cittadinanza) ha passato la quarantena a casa con marito e figli. Questo l’ha portata a dovere rinunciare ai suoi allenamenti all’aria aperta ed alle competizioni ufficiali di maratona e ciclismo. Discipline sportive delle quali la conturbante Justine è appassionata e che pratica ad alti livelli con ottimi risultati. La 48enne soubrette scrive quanto segue sulla sua pagina Instagram personale.

Justine Mattera, il messaggio pieno di entusiasmo

“La mattina ha l’oro in bocca.(😜) Pronti Partenza Via. Chi mi conosce sa che adoro correre e quest’anno sono stata fortunata a fare l’ultima mezza maratona prima della quarantena! (@saintvalentinemarathon). Ho sempre pedalato in questi mese e di conseguenza il rientro nella corsa non è stato così traumatico dal punto di vista del fiato. Le gambe, invece, sono un’altra storia”.

Visualizza questo post su Instagram In realtà manca solo l’abbronzatura. 😂 Ph @fdelbravo Lingerie @wolford Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 22 Mag 2020 alle ore 2:26 PDT

“Questa settimana dopo il trekking di famiglia di ieri(17km Como-monte bollettone-Como) farò 8-10 km mercoledì e dei 100m brillanti(20) con 4km risc venerdì.

Voi cosa fate durante questo rientro?”.

