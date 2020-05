Romina Power in giro per la Puglia in compagnia: “E’ bello con te” – FOTO

Romina Power ha pubblicato pochissimi minuti fa un post in cui è in auto in giro per la Puglia e si dice felice di esplorare la terra di Al Bano con il suo accompagnatore e “autista”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Romina Power (@rominaspower) el 22 May, 2020 a las 4:59 PDT

Romina Power ha appena pubblicato un post su Instagram in cui si capisce che è in auto, seduta al posto del passeggero davanti mentre scatta una foto al suo accompagnatore e “autista”. A farle una piacevole compagnia tanto da dedicargli una bella didascalia alla foto sul social network, “La Puglia è bella da esplorare con Yari 👍💕”, è suo figlio Yari Carrisi, avuto con Al Bano 47 anni fa. Mamma e figlio sono probabilmente in viaggio alla scoperta dei luoghi che ancora non conoscono dell’amata Puglia, terra in cui vive Al Bano. Il cantante ed ex marito di Romina vive infatti nella sua tenuta a Cellino San Marco in provincia di Brindisi.

Il post di Romina Power con Yari Carrisi

Ver esta publicación en Instagram La Puglia e’ bella da esplorare con Yari 👍💕 Una publicación compartida de Romina Power (@rominaspower) el 25 May, 2020 a las 1:37 PDT

Ecco il post della Power con la foto che ritrae Yari di profilo intento a guidare una Volvo, come si evince dalla scritta sul volante. Il compositore di colonne sonore cinematografiche ha rivelato in una vecchia intervista di aver sofferto non poco per la separazione dei suoi genitori e di aver tentato disperatamente, senza riuscirci, di farli tornare insieme.

Romina Power e il figlio Yari Carrisi sono molto legati tanto da intraprendere insieme questo viaggio on the road in giro per la terra pugliese.