Il Decreto rilancio cambia in fase di conversione. Da oggi, martedì 26 maggio, ha inizio il ciclo di audizioni, in primis quello del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Tra le altre, si attendono modifiche alla cassa integrazione e all’ecobonus.



Per i ritocchi al decreto rilancio non potranno essere spesi più di circa 800 milioni eppure le modifiche potrebbero non essere trascurabili.

Infatti, oggi prendono avvio le audizioni, in primis quella alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato del ministro dell’Economia Gualtieri che ha spiegato che il nuovo decreto contiene “l’impostazione per il rilancio dell’economia che il governo svilupperà con un grande piano ripresa fatto di riforme e investimenti“. La ripartenza secondo Gualtieri deve essere “al passo con le sfide” e favorire “la transizione a modelli di sviluppo sostenibile, resilienti e innovativi“.

Il ministro ha annunciato il taglio dell’Irap con la cancellazione del saldo 2019 e della prima rata Irap 2020 e affermato che i 600 euro di aprile sono stati pagati ai professionisti cui spettavano e ha aggiunto che chi non li ha ancora ricevuti li “riceverà nei prossimi giorni“.

Inoltre è stato confermato l’aumento del bonus a 1000 euro per i professionisti che vantino i requisiti.

