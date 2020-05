Ludovica Pagani costume attillato e un dettaglio che non sfugge ai follower

Ludovica Pagani sfoggia un look davvero sensuale e fa impazzire tutti i suoi fan. Il suo sguardo ha conquistato il mondo dei social

Ludovica Pagani conquista il web con il suo sguardo super sensuale e un look davvero sexy. Il suo costume attillato ha fatto impazzire proprio tutti ed ha fatto notare un dettaglio che non è passato inosservato. La donna è un’influencer molto attiva e seguita sui social, pensate ha 2,5 milioni di follower e la sua ultima foto ha preso 345mila like e 1946 commenti in pochissimo tempo.

Ludovica Pagani sfoggia un dettaglio

Oltre allo sguardo sensuale, dalla foto si intravede un dettaglio che forse i suoi fan non avevano mai visto prima d’ora: i suoi due piccoli tatuaggi. “Più bella di una stella”, “No vabbè nel tuo sguardo mi sono persa”, “Perché sei così bella?”. Questi sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post appena è stato pubblicato.

Visualizza questo post su Instagram Baby 🐱 @martidall Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 25 Mag 2020 alle ore 4:47 PDT



Ludovica Pagani è veramente stupenda e lo sa. Infatti riesce sempre a mostrare la sua bellezza…anche per le pulizie a casa.

“Mi viene voglia di assumerti come governante”, “Magari avessi io una donna delle pulizie così”. Ecco i messaggi di qualche suo follower.