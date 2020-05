Justine Mattera scatenata: senza reggiseno e pigiama sbottonato – FOTO

Pochi istanti fa, Justine Mattera ha pubblicato una foto sui social in cui è senza reggiseno e ha il pigiama sbottonato.

Ver esta publicación en Instagram 𝓘 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝓶𝓪𝓰𝓲𝓬 ✨ Suit @judyzhangofficial @teresalafosca_pr Una publicación compartida de Justine Mattera (@justineelizabethmattera) el 26 May, 2020 a las 12:55 PDT

Davvero scatenata Justine Mattera, che pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto bollente in cui si mostra senza reggiseno e con addosso il pigiama sbottonato. Justine fa un bel sorriso e scrive: “𝓘 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝓶𝓪𝓰𝓲𝓬 ✨

Suit @judyzhangofficial @teresalafosca_pr”. “Io credo nella magia”. Ed è proprio magico lo scatto proposto solo poco fa dalla showgirl, attrice e conduttrice televisiva statunitense, naturalizzata italiana ed ex del compianto conduttore, produttore, autore televisivo e paroliere Paolo Limiti.

Justine Mattera è più sensuale che mai nei post di Instagram

Justine Mattera non è nuova a post e foto del genere su Instagram. Solo due giorni fa, infatti, la showgirl ha pubblicato una foto in cui mostra i suoi addominali e scrive come didascalia, appunto: “Sunday. Vado a prender le 🥐 (meno brioche più addominali 😂). Poi trekking con i bimbi e magari un po’ di sole. Sempre con la 😷. Buona domenica a voi!

Outfit @mrz.official @maximilianlinz Ph @fdelbravo”.

Ver esta publicación en Instagram In realtà manca solo l’abbronzatura. 😂 Ph @fdelbravo Lingerie @wolford Una publicación compartida de Justine Mattera (@justineelizabethmattera) el 22 May, 2020 a las 2:26 PDT

Nello scatto di due giorni fa, a parte gli addominali, si vede la parte bassa del seno destro oltre all’espressione molto sensuale della conduttrice televisiva.

E’ anche spiritosa la nostra Justine. Ieri ha pubblicato un altro post con questa didascalia: Matera = città per gli altri

Mattera = Justine Mattera 👸🏼🚴🏻‍♀️ per noi ciclisti

A volte basta solo una lettera per confondersi

@justineelizabethmattera

Insomma, bella e anche simpatica, una scoperta dietro l’altra. Contro tutto e contro le critiche.