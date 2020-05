Il medico più bello d’Italia? Noi vi diciamo chi è – FOTO

Il medico più bello d’Italia ha raggiunto la notorietà all’improvviso. Ma chi è questo dottore? Sono in molti a chiederselo. Vi sveliamo tutte le curiosità su di lui.

Il medico più bello di Italia si chiama Giovanni Angiolini. Bellissimo, aitante, palestrato, dallo sguardo intenso con i suoi occhi verdi e dal sorriso splendente, un dio greco, insomma. Giovanni nasce a Sassari in Sardegna nel 1981, suo padre è operaio e sua madre segretaria, cresce con due sorelle. Il medico più bello di tutta Italia è un ortopedico. Dopo la laurea con 110 in medicina, si specializza in ortopedia e traumatologia con 50/50 centesimi e lode. Giovanni è inoltre anche un medico accreditato della Uefa. Il dottore Angiolini è alto 1,86 m, e pesa 80 kg.

Il medico ha provato a entrare nel mondo dello spettacolo

Pari alla sua bellezza è soltanto la sua bravura come medico ma Giovanni non si è fermato a questo: ha provato infatti a entrare anche nel mondo dello spettacolo, con il ‘Grande Fratello 14‘. C’è stata molta attesa e tanta curiosità su quest’esperienza, che però è terminata con l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, perché Giovanni Angiolini ha voluto far ritorno al suo lavoro di medico ortopedico, per cui nutre una vera e propria passione.

La medicina infatti per lui viene prima dello spettacolo e della notorietà e fama televisiva.