Belen Rodriguez sorride nel suo ultimo post e invita a farlo ma le pose sono da capogiro. Addosso solo una camicia e le forme sinuose impazzano il web

Belen Rodríguez infiamma il web con i suoi ultimi scatti che la ritraggono a casa ma con addosso solo una camicia bianca. È sdraiata, forse sul divano o sul letto, questo non è evidente, e sorride, bella spensierata.

Pochi particolari si notano nella serie di foto pubblicate nel suo ultimo post su Instagram. Tutto l’obiettivo della camera è concentrato su di lei, che sinuosa si mostra in tutta la sua bellezza. Gambe da urlo e fondoschiena che esplode. Ma sotto la camicia cosa ci sarà? Forse nulla.

Belen lascia un vedo-non vedo che stuzzica la malizia e l’immaginazione dei suoi fan che come ogni volta vanno in visibilio. Poche ore e sono già tantissimi i like, quasi 188 mila, per non parlare dei commenti. Senza mutandine? E’ quello che si chiedono i più spinti.

La moglie di Stefano De Martino invita a sorridere e lei stessa lo fa in questo post. Ma inutile dire che le sue pose, sul letto, sono a dir poco spinte. È sempre più seducente, anche se la posa cambia da foto a foto, e scrive a corredo “Sorridi gordita”. E gli utenti sorridono sì alla sua sensualità e davanti alle sue foto in sola comincia bianca che fanno volare la fantasia.

Belen Rodriguez, curve da urlo nei costumi della sua collezione

In questi ultimi giorni Belen Rodriguez è sola a Milano. Il suo lui, Stefano De Martino, con la fine del lockdown è a Napoli per lavorare alla nuova stagione di Made in Sud. Lei è nel capoluogo lombardo insieme al loro figlio Santiago. Si sente un po’ sola la venezuelana ma si consola con il calore del web, che non le manca mai.

Del resto lei non perde occasione per far arrivare sul suo profilo valanghe di apprezzamenti per i suoi scatti, quasi tutti seducenti e al cardio-plasma. In questi giorni, con l’arrivo della bella stagione ne sta approfittando per mostrare alcuni dei costumi della sua collezione, Me-fui realizzata insieme alla sorella Cecilia.

Prima un bikini giallo indossato mentre è a cavalcioni su un muro e la silhuette è perfetta. Le forme si rincorrono intorno al muretto e il fondoschiena è da urlo.

E poi ancora un altro costume, questa volta intero e bianco che sembra quasi strizzarle il seno. Il risultato è esplosivo. Le prorompenze sono in bella vista e c’è poco da immaginare.

Inutile dire che i commenti ironici fioccano oltre che i complimenti. Pieno di like che Belen sembra sempre gradire ma anche cercare.