Emily Ratajkowski, il costume un filo di spago, si vede tutto – FOTO

Emily Ratajkowski ancora una volta su Instagram si mostra più bollente che mai. Le ultime foto della modella lasciano poco all’immaginazione e come al solito lo spettacolo è fantastico

Visualizza questo post su Instagram Adventurin Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 25 Mag 2020 alle ore 3:03 PDT

Emily Ratajkowski su Instagram fa il botto di like e commenti di apprezzamento. Per non perdere l’allenamento, ancora una volta, infiamma il web, con le sue proposte. Il suo nuovo post la mostra quasi come mamma l’ha fatta. Uno spettacolo fantastico per il quale i fan sono andati completamente in visibilio.

La 28enne modella seguita da oltre 26milioni di followers si è mostrata nel cuore della sua normalità, in una versione un po’ wild, mentre si rilassa nel cuore della natura, vicino ad un ruscello insieme al marito Sebastian e al suo cane.

Tutto normale se non fosse per la sua mise che mette in risalto il suo fisico da urlo. Costume striminzito, quasi al filo di spago, che al cospetto delle sue forme sembra quasi ritirarsi, tanto al contatto col seno che nelle parti basse. Addosso poi, solo un cappellino di jeans, nient’altro. Lato B esaltato dal tanga come il decolleté da un triangolino strizzatissimo.

Sulle foto scrive solo: “Adventurin”. E per i fan è un’avventura pazzesca. Ma gli scatti che alcuni fan hanno definito hot non si fermano qui. Nella terza e ultima foto Emily Ratajkowski è in braccio al marito, di spalle. Ed è qui che viene il bello.

Il costume scompare quasi del tutto ed il lato B della bella modella esplode tra le braccia del marito che sembra non curarsi affatto di questo particolare che ha colto, invece, l’attenzione di oltre 820 mila persone che hanno messo il like alla serie di foto in meno di otto ore. Oltre ai mi piace quasi 2 mila commenti.

Emily Ratajkowski, costume strizzato e balletto hot a bordo piscina

Visualizza questo post su Instagram He knows how to hype me up Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Mag 2020 alle ore 5:16 PDT

Ma la bella e giovane modella è abituata a questi numeri da record sotto i suoi post, alle pose e alle movenze hot e alle mise succinte. Solo due giorni fa, in un video pubblicato nella sua bacheca Instagram, Emily Ratajkowski ha mandato in delirio del tutto il web intero. A bordo piscina balla in modo sinuoso, con il suo fisico perfetto ed un altro costume al filo che contiene poco e nulla.

Un siparietto bollente nel quale lei seduce il marito Sebastian a ritmo di musica latina e regala agli utenti un fronte-retro strepitoso. Fan completamente in delirio per la sua performane sulla quale lei stessa scrive: “He know show to hype me up” (Sa come caricarmi).

Si riferisce proprio al marito che si trova dall’altra parte della piscina, disteso sul lettino. Ironia e doppi sensi a go go come i like ed i commenti che piovono a bizzeffe. Lei sculetta a ritmo di musica e il video è virale.