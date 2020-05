Diletta Leotta e il suo bellissimo rapporto con la famiglia. Nella giornata di oggi ha postato una foto con il suo papà mentre facevano una partita a scacchi

Diletta Leotta e il suo bellissimo rapporto con la famiglia. Nella giornata di oggi ha postato una foto con il suo papà mentre facevano una partita a scacchi:Alla fine la partita a scacchi l’ha vinta mio papà… e si vede 👑🤣. Un rapporto bellissimo il suo con il padre e con la sua splendida famiglia siciliana molto unita. Sono belli insieme e non è la prima volta che coinvolge il suo papà in un post Instagram

Il mio Papà, l’abbraccio più bello del Mondo

In occasione della festa del Papà, Diletta Leotta, ha messo un post strappalacrime: “L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà. Mai come in questi giorni ho capito il vero significato di questo gesto. Auguri a tutti i papà” . I commenti si sprecano, un follower ha scritto: “Devo fare i complimenti al PAPI “certo quel giorno si è proprio impegnato signor Papy”.

Un altro scrive: “Quanti sono belli i papà per le figlie femmine”

Anche a Natale Diletta Leotta è rimasta in famiglia e una foto ha sancito la loro bella unione .

Visualizza questo post su Instagram Natale in famiglia🎄❤🎅🏻 🍾 @ferraritrento #totheMaximum #ad Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 24 Dic 2019 alle ore 9:53 PST

Un Natale pieno di sorrisi. Mai avremmo pensato quest’anno di vivere un momento del genere. Un 2020 segnato dal Covid -19 che ancora non ci lascia tranquilli e sereni purtroppo. Anche Diletta Leotta nei suoi post ha più volte rimarcato come sia un periodo difficile per tutti.

Visualizza questo post su Instagram My super family!!! 😍😍😍 #fratelli #nipotine #loveyou Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 21 Ago 2018 alle ore 8:12 PDT

Diletta Leotta ha anche un fratello e delle nipotine. Nel post soprariportato un bel ritratto di famiglia. Sempre grandi sorrisi e tanto amore.