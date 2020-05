Elena Santarelli, a piedi nudi e in dolce compagnia – FOTO

Elena Santarelli in dolce compagnia su Instagram: bellissima, sorridente e serena, la showgirl conquista tutti con una foto dolcissima.

Visualizza questo post su Instagram 🌱🌱🌱🌸 Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 25 Mag 2020 alle ore 10:55 PDT

Sorridente, con un look primaverile, con i capelli raccolti in una coda, Elena Santarelli conquista tutti mostrandosi in piacevole compagnia. Seduta su un prato, la showgirl si mostra con il suo, dolcissimo cagnolino bianco portando a casa migliaia di like e commenti da parte dei fans, felici di vederla consì serena.

Elena Santarelli felice in mezzo al prato: boom di like e commenti

Visualizza questo post su Instagram Cerchiamo di rendere questa domenica meravigliosa 💋 Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 24 Mag 2020 alle ore 3:16 PDT

Sempre molto attiva sui social, in un post precedente, Elena aveva augurato buona domenica ai suoi followers che la seguono con grandissimo affetto. Con jeans, maglietta, capelli sciolti e il suo immancabile sorriso, la Santarelli ha fatto un augurio speciale ai fans. “Cerchiamo di rendere questa domenica meravigliosa”, aveva scritto la Santarelli raccogliendo gli applausi dei followers che s’inchinano al suo ottimismo.

Elena Santarelli, inoltre, durante il lockdown, ha deciso di riprendere un’attività che aveva sospeso per la nascita di Greta, la sua secondogenita. “Nel 2014 inizio a frequentare il corso di inglese alla @britishschoolgroup_it ..poi è nata Greta e fra una poppata e un pannolino ho abbandonato,durante il lockdown ho ripreso le lezioni da casa e sono soddisfatta .Nella vita non si smette mai di imparare“, ha fatto sapere la showgirl che ha deciso di rimettersi a studiare per migliorare il suo inglese.