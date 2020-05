Bianca Guaccero, tacco rosso e minigonna, è uno spettacolo – FOTO

Bianca Guaccero ha pubblicato una foto in cui è insieme ai colleghi del programma della Rai ‘Detto Fatto’: la minigonna e il tacco rosso non sono passati inosservati ai suoi fan.

Ver esta publicación en Instagram Vi voglio bene my FRIENDS! ❤️ @jonathankash @gianpaologambi @carlagozzi Una publicación compartida de Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) el 25 May, 2020 a las 10:09 PDT

La conduttrice Bianca Guaccero ha pubblicato un post su Instagram in cui è insieme ai colleghi del programma della Rai ‘Detto fatto‘, che è tornato in onda l’11 maggio dopo essere stato sospeso per l’emergenza sanitaria del Covid-19. Lei e i suoi colleghi Jonathan Kash, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi sono in una posa divertente e simpatica mentre posano per lo scatto poi postato sul social network. E la Guaccero è più bella che mai con una mini gonna nera e il tacco rosso in bella mostra, mentre insieme a Jonathan fa il segno della vittoria. La didascalia alla foto scritta dalla conduttrice è stata: “Vi voglio bene my FRIENDS! ❤️ @jonathankash @gianpaologambi @carlagozzi”. Un bella dedica agli amici e colleghi di ‘Detto Fatto‘, programma che va in onda dal 2013, prima con Caterina Balivo alla guida e dal 10 settembre 2018 con Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero: il post dedicato al pubblico di ‘Detto Fatto’

Ver esta publicación en Instagram Ci vediamo domani ragazzi! Buon inizio settimana! @dettofattorai Una publicación compartida de Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) el 25 May, 2020 a las 8:22 PDT

Ieri, la conduttrice ha pubblicato un altro post su Instagram in cui è vestita allo stesso modo della foto pubblicata pochi minuti fa. In quest’altro scatto la vediamo sempre molto sorridente nello studio del programma Rai che conduce. Nella didascalia ha scritto: “Ci vediamo domani ragazzi! Buon inizio settimana!”. Raccomandando così ai suoi follower di seguire ‘Detto Fatto’, che andrà in onda nel pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 su Rai 2, come al solito.

I fan e follower di Bianca Guaccero non potranno fare a meno di seguire il programma in onda dal lunedì al venerdì e apprezzare così la simpatia, bravura e bellezza dell’attrice 39 enne pugliese.