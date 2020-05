La gaffe di Giorgia Meloni sul pap test: “serve per il cancro al seno”

Su Rete 4, durante il programma ‘Quarta Repubblica’, Giorgia Meloni ha evidenziato l’assurdità di aver sospeso i pap test e le mammografie a causa dell’emergenza Covid-19.

Vari enti locali hanno predisposto la sospensione degli esami di primo livello, sospendendo le chiamate attive, e di mantenere gli approfondimenti quando non procrastinabili, attraverso un triage fatto al telefono per sincerarsi delle condizioni degli italiani e avendo attenzione a evitare il sovraffollamento dei locali. Ma c’è un problema: “In attesa di queste terapie intensive – commenta Giorgia Meloni – che avrebbero dovuto riempirsi hanno smesso di fare il pap test. In Italia però si muore anche di cancro al seno. E quindi i pap test possiamo ricominciare a farli?”. Il test di Papanicolaou o Pap test è un esame citologico che indaga le alterazioni delle cellule della cervice dell’utero e quindi non c’entra niente con la diagnosi del cancro al seno, che si effettua invece tramite mammografia. Per quanto riguarda le mammografie e i Pap-test, in Puglia, gli appuntamenti sono stati rinviati a quando l’emergenza sanitaria del Covid-19 sarà finita; in Emilia-Romagna, la gestione delle chiamate già effettuate viene lasciata alle AUSL e lo stesso accade per lo screening colorettale in Piemonte e in Puglia, dove per le chiamate già effettuate deve essere assicurata la somministrazione dei kit nelle farmacie dei servizi.

Le mammografie e i pap test nel resto d’Italia

La Valle d’Aosta ha posticipato la partenza dello screening mammografico su mezzo mobile, e continua, con estrema lentezza, lo screening cervicale, in modo che si garantisca il massimo della sicurezza dei dipendenti e delle donne invitate. Lombardia, Sicilia e Veneto hanno sospeso tutte le attività per tutti gli screening di primo livello, garantiscono però gli approfondimenti.

In Campania, infine, sono stati interrotti tutti i livelli dei tre screening, tranne gli interventi già programmati di chi ha terminato l’intero percorso diagnostico.