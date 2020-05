Pompei riapre, si entra solo a gruppi di 40 persone per volta

Riapre Pompei e si entrerà a gruppi di 40 persone al massimo e a 15 minuti di distanza per permettere l’allontanamento.

L’antica Pompei ha adesso una bellezza suggestiva in cui è assente il frastuono dei gruppi di turisti e dove il turista viene guidato da frecce che hanno percorsi nuovi da esplorare. Da dalle 9 alle 17,30, gli Scavi di Pompei si possono visitare a un costo d’ingresso di soli 5 euro per le prossime due settimane. L’itinerario è studiato ad hoc per evitare che i turisti si accalchino tra di loro, ma non delude per l’offerta di domus, strade, affreschi, mosaici, colonne, monumenti e soprattutto i giardini.

Pompei riapre con il Termoscanner agli ingressi

Massimo Osanna, direttore generale della Soprintendenza archeologica di Pompei, ha dichiarato: “Dopo più di due 2 mesi e mezzo si riapre in modo differente con il Termoscanner agli ingressi e le mascherine. L’entrata è da piazza Anfiteatro per interagire anche con negozi e ristoranti che attendono la ripresa: sarà una Pompei nuova a cominciare dai giardini, con le case che saranno riaperte dopo molti anni, come quella di Cornelio Rufo, il cui restauro è appena concluso. Dal 9 giugno si tornerà al biglietto d’ingresso a 16 euro. Non riavremo gli oltre 4 milioni di visitatori che abbiamo registrato l’anno scorso ma speriamo di arrivare a 2 milioni, ci accontenteremmo anche di 1 milione e mezzo di ingressi al sito. Pompei ci ha insegnato che è una città resiliente ed è risorta da eruzioni, terremoti, guerre e furti dei tombaroli”.

La riapertura riguarderà anche le nuove scoperte dell’area di Civita Giuliana, appena fuori Pompei, dove un’indagine sugli scavi clandestini ha spinto la Soprintendenza a battere sulle ricerche proprio per contrastare l’azione nefasta dei tombaroli. I nuovi itinerari saranno pubblicizzati sul sito della Soprintendenza e sui profili social degli Scavi.