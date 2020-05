Caso Open Arms, Salvini: “Ora la parola all’Aula, non sono preoccupato”

Dopo il voto in Giunta per le immunità del Senato, che si è espressa contro il processo a Matteo Salvini ora si attende l’Aula

Ora per il verdetto definitivo delle forze politiche sul caso Open Arms, bisogna attendere il voto dell’Aula. In Giunta per le immunità del Senato oggi le forze politiche si sono espresse contro il processo a Matteo Salvini. A salvare per ora dal processo il segretario è stata l’astensione di Italia Viva e il voto dell’ex pentastellato Giarrusso. Non si esclude la manovra dei Cinque Stelle per evitare che l’argomento immigrazione faccia ritornare in auge il leader leghista. Da quando non si parla più di immigrazione, a causa dell’emergenza coronavirus che ha decisamente impegnato gli italiani altrove, la Lega prosegue a calare nei sondaggi. L’invio al processo da parte della maggioranza significherebbe dare sfogo alla macchina mediatica leghista, la cosiddetta “bestia“, già forte collaudata in tema di immigrazione.

Leggi anche > Turismo, si riparte il 15

Caso Open Arms, il caso

Intanto il leader dei verdi ha parlato su facebook: “Ora la parola passa all’Aula dove la maggioranza è in mano al Pd e al M5s. Vediamo. Non ero preoccupato prima e non sono preoccupato ora. So – ha aggiunto – che ho fatto il mio dovere. La lotta all’immigrazione clandestina era un mio dovere”. Per quanto riguarda il voto di oggi in Giunta, i voti favorevoli alla relazione del presidente, Maurizio Gasparri, contraria a concedere l’autorizzazione a procedere, sono stati 13. I contrari, invece, sono stati 7.

Leggi anche > Il segreto dell’acqua

Hanno votato contro il processo a Salvini la Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, il senatore ex 5 stelle Mario Giarrusso, la senatrice pentastellata alessandra Riccardi. I tre senatori di IV non hanno partecipato al voto. Bisogna ora attendere il voto del Senato.