Gessica Notaro mozzafiato, un incanto in bikini: foto

Gessica Notaro pubblica una foto in cui è in bikini sui social e incanta tutti lanciando un messaggio importante: “non rimandate a domani il cambiamento”.

Gessica Notaro incanta in bikini incanta tutti. Con una foto in cui indossa un costume, la Notaro lascia tutti senza fiato. Una foto, tuttavia, che Gessica ha deciso di pubblicare per lanciare un messaggio ai suoi followers che si complimentano con lei per il fisico. La Notaro, nel suo lungo post, spiega di aver cominciato a lavorare sul proprio corpo quando si è ritrovata “senza volto”. Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, Gessica è riuscita a modellare il fisico ed oggi sfoggia un corpo in perfetta forma.

“Ho solamente cercato di cogliere l’opportunità” della quarantena, in mezzo a tanti stress e preoccupazioni di vario genere, per allenarmi e prendermi cura di me stessa a livello fisico e mentale. Quindi con un po’ di sacrificio e costanza ho avuto dei miglioramenti.. e sono felice più che altro di aver mantenuto questo impegno con me stessa.

Se una condizione non vi piace, di qualsiasi natura essa sia, cambiatela. Ogni cambiamento, di qualsiasi genere, comporta per la maggior parte delle volte sacrifici/ sofferenza/ stress. Ma è’ solo attraverso questo compromesso che riusciamo ad evolverci. Quindi non rimandate a domani il cambiamento. Fatelo oggi”, scrive Gessica esortando tutti ad agire per cambiare ciò che non piace.

Gessica Notaro e il botulino: “ fondamentale per la gestione del mio volto a livello funzionale”

In un precedente post, Gessica Notaro ha pubblicato un video in cui mostra un trattamento al botulino a cui si è sottoposta per aiutare il proprio volto. Bellissima, coraggiosa e determinata, la Notaro continua a lottare contro la violenza sulle donne dando un esempio positivo a tutti.