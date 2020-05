LeDonatella, Silvia Provvedi ormai si lascia fotografare insieme al suo nuovo compagno. I suoi fan non stanno più nella pelle

Silvia Provvedi, una de LeDonatella, è ormai impaziente di far conoscere a tutti il suo nuovo compagno. Proprio così, manca sempre meno e presto diventerà mamma. Sul suo profilo Instagram, che condivide insieme alla sorella, non può fare a meno di pubblicare foto con il pancione, anzi sembra ancora più bella e i suoi fan glielo fanno presente: “Ciao a te e alla pancia”, “Tesoro ma quanto ti manca”, “Ma la bellezza?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Ludovica Pagani costume attillato e un dettaglio che non sfugge ai follower

LeDonatella e il loro Ig in comune

LeDonatella, il duo musicale e televisivo italiano nato nel 2012, è molto attivo sui social soprattutto in questo momento di lockdown. Silvia e Giulia Provvedi sono due sorelle che oltre alla passione per la musica condividono il loro talento in tv e la loro fama. Una non è nulla senza l’altra. Anche su Instagram hanno un profilo in comune dove condividono foto e video di entrambe anche se spesso in posti diversi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Eleonora Daniele mamma: le prime parole dopo la nascita di Carlotta

Visualizza questo post su Instagram MONDAY☀️👯‍♀️❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 25 Mag 2020 alle ore 5:33 PDT

In questi mesi di lockdown le due sorelle hanno deciso di dedicarsi completamente alla vita da influencer ed hanno lavorato quindi sui canali social postando quasi ogni giorno foto e video della loro vita in quarantena.

Il pancione è ormai la loro mascotte e i loro follower non vedono l’ora di conoscere la creatura.