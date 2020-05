Eva Henger da urlo, il dettaglio che fa perdere la testa – FOTO

Eva Henger mantiene fascino e sensualità intatti nonostante il passare degli anni, ma nell’ultima foto su Instagram esagera e va ‘oltre’

E’ stata, senza ombra di dubbio, una delle attrici del cinema per adulti più amate e apprezzate degli anni Novanta. Eva Henger, all’epoca compagna del compianto Riccardo Schicchi, ha colpito e affascinato molti. La bella ungherese è stata un’icona di fascino, sensualità ed erotismo. E nonostante il tempo sia passato e il ritiro dalle scene sia piuttosto datato nel tempo, lo è ancora. A 47 anni, è ancora una donna di una bellezza travolgente ed esplosiva. Rimasta nel nostro paese e diventata famosa come personaggio televisivo, alla conduzione ma anche come opinionista tv, Eva ancora oggi strappa veri e propri boati di approvazione per le sue foto sui social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eva Henger, il post in costume che ha bloccato il web – FOTO

Eva Henger, la foto maliziosa: guardate bene il costume

In particolare, è davvero molto attiva su Instagram, dove non mancano praticamente mai scatti eccezionali e conturbanti. In uno degli ultimi, si è davvero superata, dimostrando di non aver perso il suo ‘tocco’ particolare. La possiamo ammirare sdraiata a bordo piscina, con una posa estremamente provocante che fa risaltare un lato B ancora di tutto rispetto. E non è finita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eva Henger, oggi bella come ieri: gli scatti sorprendenti – FOTO

Osservando con attenzione, infatti, si può notare un dettaglio particolarmente malizioso. Il costume che indossa Eva, infatti, risulta slacciato, volutamente, per attirare e stuzzicare la fantasia dei followers. Sono in molti infatti tra i commenti a far notare la cosa, stando al gioco di Eva e scherzando a propria volta con allusioni esplicite. La showgirl ungherese non si smentisce mai e mantiene sempre un’aura provocante e assolutamente irresistibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter