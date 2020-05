Eva Henger è amatissima e molto seguita sui social: il suo account Instagram è seguito da 923mila follower. La 47enne iniziò a conquistare la sua popolarità già nel 1989, quando divenne Miss Ungheria. Dopo una carriera da attrice in film a luci rosse, la bella ungherese iniziò alcune attività imprenditoriali insieme al suo ex marito Riccardo Schicchi. La nativa di Győr vanta anche diverse partecipazioni come soubrette in numerosissimi programmi della tv italiana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Le Donatella, la Provvedi incinta si spoglia – FOTO

Eva Henger, foto da cardiopalma sui social

Eva Henger, nonostante i suoi 47 anni, può vantare un corpo da mozzafiato: i suoi scatti e le sue foto continuano ad infiammare il web e il mondo dei social. La star ungherese, con le sue foto provocanti e le sue pose sensuali provoca i numerosissimi fan. Nel suo ultimo scatto, Eva esalta il suo corpo statutario con un costume da ‘sirena’. Gli utenti hanno commentato entusiasti. “Devastante”, scrive qualcuno; “che merCuledì“, scrive un altro ironizzando sulla visione paradisiaca della foto. La foto ha subito conquistato più di 7mila like. Nel difficile periodo della pandemia, numerose stelle dello spettacolo hanno deliziato i fan con foto provocanti e piccanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Gregoracci esplosiva | fisico statutario e particolare piccante| FOTO

Dopo aver partecipato nel 2018 all’Isola dei Famosi, venendo eliminata dopo appena una settimana, Eva Henger è opinionista dal 2019 del noto programma ‘Live – Non è la D’Urso-“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter