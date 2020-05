Emma Marrone, scollatura sbarazzina e capelli bagnati: un incanto – FOTO

Emma Marrone incanta su Instagram: scollatura sbarazzina, capelli bagnati e vestito primaverile. La sua bellezza è disarmante, foto.

Una bellezza mozzafiato: Emma Marrone lascia ancora una volta senza fiato tutti i suoi followers pubblicando su Instagram due foto in cui si mostra in tutta la sua semplicità. Una semplicità che la rende ancora più bella anche grazie alla serenità ritrovata in Puglia, dove si è finalmente riunita con la sua famiglia. Con un vestitino primaverile, sdraiata sul letto, Emma regala una scollatura sbarazzina ai suoi followers. Il look è compleato dai capelli bagnati che, nelle foto sono ancora scuri, ma che torneranno presto ad essere biondi come promette la cantante salentina.

Emma Marrone torna bionda

“Chi caz*o sei? Ah no, sono io bionda”, dice Emma nella storia pubblicata sul suo profilo Instagram con cui ha mostrato ai fans il suo nuovo look. La cantante è tornata a sfoggiare i capelli biondi come aveva preannunciato nel suo ultimo post. “E che queste sono le ultime foto con i capelli scuri. La bionda sta tornando!”, aveva scritto nella didascalia che accompagna la foto che vedete in apertura.

Emma che ha compiuto 36 anni regalando ai fans una sua foto in cui si mostra in tutto il suo splendore, inoltre, ha pubblicato anche un’altra storia in cui mostra tutti i fiori ricevuti per il suo compleanno. “Ho finito i vasi, grazie”, ha scritto pubblicando la foto che vedete qui in basso.

La cantante salentina che ha ricevuto anche degli auguri speciali, avrebbe dovuto festeggiare all’Arena di Verona con un grande concerto, rinviato a causa del coronavirus. Nonostante tutto, è stata sommersa dall’affetto dei suoi fans a cui ha rivolto i suoi più sinceri ringraziamenti.