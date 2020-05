Claudio Bisio si racconta con l’umanità e la disperazione di chi ha vissuto un’autentica tragedia in questo periodo di crisi dovuto al Coronavirus

Siamo tutti abituati a vederlo sorridente ed energico. Lui, Claudio Bisio, attore, presentatore, comico, ha quella capacità unica di trasmettere benessere e felicità. Sul palco così come sullo schermo, ha sempre quel modo di scherzare così garbato e rispettoso che difficilmente suscita antipatia. E’ per questo motivo che ci rende particolarmente tristi partecipare al suo dolore ed empatizziamo con lui per la perdita di una persona cara.

Il periodo di quarantena ha toccato le vite di ognuno di noi, la nostra intimità. Per Claudio Bisio ha significato dover affrontare il distacco più doloroso, quello con sua madre. E’ lo stesso showman a raccontarlo al Corriere della Sera. “Il 4 aprile è morta mia mamma. Aveva più di 90 anni ma io e mia sorella non sapremo mai le effettive cause della morte. Non possiamo sapere se c’entrasse il Covid oppure no” – ha detto. “Abbiamo deciso di farla spegnere a casa e non in ospedale. E’ stata molto dura, non le abbiamo ancora fatto il funerale. Ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. La gestione da parte delle istituzioni è stata disastosa, soprattutto in Lombardia”.

Claudio Bisio, il dolore non lo ferma. Riparte Zelig

Claudio Bisio non si ferma, the show must go on ( lo spettacolo deve andare avanti). Si riparte con Zelig quindi, forse un modo per regalare agli italiani quel sorriso che sembrano aver perso, giustamente, durante questa crisi sanitaria agghiacciante. Andrà in onda sabato 30 maggio “Zelig Covid Edition” sul sito www.natlive.it , dalle 21 fino a mezzanotte. Compagna di avventura Vanessa Incontrada, sempre simpatica e preparata, in collegamento a distanza.

Alcuni dei comici che interverranno (ognuno dalla propria sede) sono: Marco Dalla Noce, Dario Vergassola, Giole Dix , Ale e Franz, Mago Forrest, Raul Cremona, Christian De Sica, Enrico Bertolino, Geppi Cucciari, Lella Costa, Paolo Jannacci, Natalino Balasso, Debora Villa, Cevoli, Riccardo Manera.

Grande assente a cui sarà dedicata la puntata è John Peter Sloan, deceduto prematuramente ieri. Claudio Bisio, attraverso il web, lo ricorda affettuosamente: “Bye John! Ti aspettavamo sabato per lo Zelig Covid Edition… lo dedicheremo a te!”

