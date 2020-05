Uomini e Donne, l’Alchimista si svela: entra senza maschera – FOTO

Uomini e Donne, l’Alchimista si svela: finalmente sappiamo chi è. Durante la puntata di oggi ha raccontato tutta la sua storia

Oggi finalmente la verità. L’Alchimista in una esterna si è fatto vedere a Giovanna e ha raccontato tutta la sua storia. Ha raccontato che ha cominciato a seguirla quest’estate e che è rimasto colpito da lei, e che ha avuto l’idea della maschera per farsi conoscere davvero al di là dell’aspetto fisico. Così è cominciato questo percorso strano che li ha portati a dove sono oggi. E l’identità dell’Alchimista è proprio quella che avevamo predetto noi: si tratta di Davide Basolo.

Uomini e Donne, l’Alchimista entra in studio senza maschera!

Le teorie sono state tante in queste settimane. C’è chi addirittura pensava che fosse un ex corteggiatore, ma tutti i suoi corteggiatori avevano categoricamente smentito. Alla fine però è uscito allo scoperto. Prima si è fatto vedere in esterna da Giovanna, e oggi è entrato in studio senza maschera, lasciandosi vedere anche da noi. Il riscontro è stato sorprendente. Sui social sono tutti impazziti per questa rivelazione. C’era chi si aspettava che non fosse bellissimo, e che questo potesse essere il motivo per cui copriva il suo volto con la maschera, ma non è stato così. Alla fine si è rivelata una piacevolissima sopresa.

Anche in studio la reazione è stata positiva da parte di tutti. Erano tutti impazienti di scoprire la sua identità e quando è entrato in studio, ha avuto decine e decine di occhi addosso che lo fissavano. Lui – che si chiama Davide – molto imbarazzato, si è presentato a tutti e ha scelto una canzone da ballare con Giovanna.