Diletta Leotta sensuale , vestito a fiori molto piccante : “ti aspetto“- FOTO

Diletta Leotta: bellissima come sempre, sorriso sfavillante ed impareggiabile energia. Infiamma gli animi dei fan su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Ci vediamo tra poco su @radio105 TV 🌷🌸🌺 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 27 Mag 2020 alle ore 1:11 PDT

Diletta Leotta è un ventata di freschezza, una regina di primavera. Questa ragazza ha conquistato il cuore di tutti gli italiani, uomini e donne. Solare, divertente, bellissima (ovviamente) ma anche preparata ed intelligente.

Non lascia mai a bocca asciutta i suoi milioni di follower che giornalmente attendono da lei novità. Anche oggi, tramite il suo profilo Instagram, Diletta ci regala uno squarcio nella sua quotidianità. Non l’ha fermata la crisi da Coronavirus, anzi l’affronta con caparbietà e fierezza, tipica di chi ha carattere da vendere e non si vuole fare abbattere dalle avversità.

Come la troviamo oggi? Sorridente e a lavoro. Un vestito floreale la rende una moderna Venere botticelliana. Cuffie al collo e copione alla mano. Non si ferma mai la giornalista siciliana. Lei è prontissima, ci attende ai microfoni di Radio 105 e c’invita a seguirla anche nella diretta tv del medesimo network. “Ci vediamo tra poco su @radio105 TV ” – scrive nella didascalia. Noi siamo pronti a seguire le sue attività.

Leggi Anche >>> SABRINA SALERNO, LA FOTO NOSTALGICA MA CHE FISICO – FOTO

Diletta Leotta sul divano con un uomo più grande

Solo poche ore prima Diletta Leotta aveva pubblicato un tenero scatto che la vede protagonista nella sua quotidianità. La foto la ritrae in ambito casalingo con un uomo più anziano. Chi sarà mai? E’ il suo affettuosissimo papà. L’immagine li vede giocare insieme a scacchi. Una Diletta divertita ci informa che è stato proprio il genitore a vincere la partita. E’ una rarità vedere il padre di Diletta nei suoi scatti. Non lo possiamo definire schivo ma di solito è la bellissima mamma a rubarle i riflettori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E i fan cosa dicono? Sono sempre più in estasi per la bella siciliana: “Sei bellissima” – “Stupenda” – “E tu hai vinto ad avere un papà che gioca a scacchi con te.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NAIKE RIVELLI IN GINOCCHIO, POSA DA CAPOGIRO: COSA CERCA ? – FOTO