Il professor Tarro: “Gli asintomatici non possono trasmettere il Covid-19”

Dichiarazioni importanti del professor Tarro, prestigioso virologo di fama internazionale: “Gli asintomatici non possono trasmettere la malattia, vi spiego perchè”

Il Professor Tarro, virologo conosciuto in ogni angolo del pianeta esprime considerazioni sulla condizione dei malati e l’effetto degli asintomatici sulla popolazione.

Secondo il punto di vista dell’esperto l’indagine del test sierologico sui presunti pazienti affetti da Covid-19 non ha valore in questo periodo. La sperimentazione in Italia è partita con un leggero ritardo. “Io avrei scelto di testare il livello degli anticorpi quando la Sars-Cov-2 esercitava la sua terribile potenza” – chiosa convinto il dottor Tarro.

Oggi l’analisi della campionatura esercitata su 7.000 sieri ha generato un risultato ben al di sotto della metà dei casi di positività alla formazione degli anticorpi. Oltre alla bassa attendibilità in alcuni casi sembra si sia registrata un’incidenza significativa nei nuovi contagi durante la seconda fase di testamento, quale il tampone.

Il Professor Tarro inoltre smentisce qualsiasi ipotesi di quarantena, anche per coloro ai quali è stata riscontrata la presenza degli anticorpi. In questo caso si potrebbe affermare che il paziente non può essere, nè infettare altre persone.

L’indice di debolezza del virus e la trasmissione dell’asintomatico

Tuttavia il decorso su chi oggi viene infettato dal Covid-19 è un discorso che non può essere attendibile perchè la curva dei contagi è in perenne discesa. “Il motivo principale come ho ribadito più volte – continua il professor Tarro -, è che in Italia la stagione estiva sta indebolendo considerevolmente il virus, anche se non ci sono ancora spiegazioni genetiche”. L’America Latina vive una situazione opposta alla nostra perchè nell’altro emisfero terrestre è appena iniziato il periodo invernale.

Nella lista degli alleati dunque non figura solo il caldo estivo, ma anche gli asintomatici. Secondo uno studio scientifico una persona asintomatica è entrata a contatto con quasi 500 persone sane e non ha trasmesso alcuna infezione.

Alla luce di questi fatti si può constatare che quando l’Italia arriverà ad indice di contagio pari a “0”, potremmo considerare la Sars-Cov-2 un capitolo chiuso.