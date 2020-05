Tornare in forma: sudare non aiuta a dimagrire

È idea diffusa che, nel tentativo di rimettersi in forma, sudare aiuti a dimagrire in realtà è dimostrato che si tratta semplicemente di un falso mito

Quando si prova a ritornare nel proprio peso forma è convinzione di tanti che aiuti molto infilarsi in tute di plastica o passare il più tempo possibile nella sauna per sudare e quindi perdere gli odiati chili in eccesso: in realtà si tratta di una vera e propria bufala. Una persona che suda semplicemente sta perdendo liquidi, non grassi e visto che il nostro corpo sentirà il bisogno di reintegrali spingendoci così a bere, l’illusione dell’ago della bilancia spostatosi a sinistra durerà ben poco. In definitiva quindi sudare non aiuta assolutamente a perdere peso a meno che non si la conseguenza di un’intensa attività fisica.

Perché si crede che sudare faccia dimagrire

Quello che ci fa dimagrire è in buona sostanza il movimento fisico. Per dimagrire è bene dedicarsi ad attività aerobiche come la bicicletta, la corsa, il nuoto, la camminata e la ginnastica cardio. Durante certi sport il fatto di sudare e che ci sia un aumento del battito cardiaco possono essere considerati gli indicatori di un esercizio fisico alla corretta intensità durante il quale il nostro fisico sta bruciando carboidrati e grassi per procurarsi l’energia di cui ha bisogno. In sostanza quindi sudare di per se non fa perdere peso ma per ottenere tale risultato occorre fare attività fisica fino a sudare. Per riuscire a dimagrire la sauna può essere un ottimo aiuto anche se sudare non ha nessuna influenza su tale beneficio. Il calore intenso prodotto dalla sauna riesce a far accelerare il battito cardiaco che a sua volta, aumenta il ritmo metabolico dell’organismo.

Di conseguenza fare con regolarità un sauna può certamente aiutare a perdere peso, a questo va però abbinata una sana alimentazione e una corretta attività fisica.