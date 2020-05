Burnout? Sound meditation è la soluzione giusta. Come funziona

Rischio di burnout? Ecco i dieci benefici della sound meditation, la pratica amata dalle star che può aiutare ad allontanare lo stress

La televisione, i media in generale allarmano le persone per un possibile ritorno del virus. L’ansia e lo stress sono molto presenti nella maggior parte di noi anche ora che siamo tornati ad una semi-normalità. Abbiamo paura di un secondo lockdown e di nuovi contagi che rialzerebbero la curva dei positivi. Si parla della sindrome di Burnout. Come possiamo combatterla? Un valido aiuto per affrontare con spirito positivo la convivenza forzata con il virus arriva dalla “sound meditation”, antica pratica che combina l’essenza della sonorità al potere interiore della meditazione, e che secondo una ricerca del Global Wellness Institute inizia ad essere uno dei trend principali dei mesi a venire.

Sound Meditation e i suoi benefici

Molte star durante il lockdown hanno iniziato a praticare la sound meditation. Essa produce effetti benefici anche sulla lotta all’insonnia, altro disturbo particolarmente diffuso in tempi di pandemia. Da una ricerca pubblicata su Psychology Today è infatti emerso come le onde Alfa, Theta e Delta, emanate dal cervello durante la meditazione, stimolano la produzione di serotonina e alleviano i livelli di stress, favorendo il rilassamento della mente e garantendo un adeguato ciclo del sonno. Inoltre riduce il decadimento cerebrale, favorisce una condizione di riequilibrio psicofisico: le frequenze sonore permettono di ritrovare pace interiore e tranquillità, sempre più ricercati in tempi di emergenza sanitaria. Influenza in maniera positiva il flusso delle energie vitali e del sistema nervoso: la combinazione dei suoni vibranti e della meditazione aiuta a garantire una sensazione di benessere generale.

Un vero toccasana per una situazione particolare come quella che stiamo vivendo.