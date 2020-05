Nozze, il nuovo trend è quello del matrimonio in casa

Al tempo della pandemia cambiano le abitudini del wedding e le nozze si festeggiano in casa con pochi e intimi parenti. Anche l’abito è scelto su misura al proprio domicilio

Cambiano le abitudini anche per i matrimoni al tempo della pandemia. Se con la fase 2 si è ripreso con le celebrazioni di certo è impossibile pensare che tutto, almeno per il momento, può tornare come prima. Si instaurano così nuovi trend e nuove richieste in Italia, per vivere al meglio uno dei giorni più belli della propria vita.

Poche persone in chiesa durante la cerimonia ma non si rinuncia ai festeggiamenti, fatti rigorosamente in casa per non rinunciare all’allegria di questo fatidico giorno. È questa la scelta verso la quale si stanno dirigendo tante coppie che si sposeranno in Italia. Lo conferma all’Ansa Michelle Carpente, wedding planner romana.

E nelle nuove tendenze al tempo della pandemia si fa strada anche la scelta dell’abito da sposa a domicilio. Ha lanciato l’iniziativa Sposa Formosa, di Marinella Zazzera, uno dei brand più noti nel campo del matrimonio, specializzato anche in taglie comode, dalla 50 in su. Non solo abiti confezionati ma anche composizioni su misura, fatte in casa degli stilisti che si recheranno al domicilio della sposa.

Nozze in casa, tutte le regole da rispettare

Sono diversi però gli interrogati intorno ai quali si delineano le nuove tendenze del wedding. Primo tra tutti quello del numero delle persone che possono recarsi a casa degli sposi per i festeggiamenti.

Ci pensa Michelle Carpente a rispondere: “Il problema di quanti invitati può avere una festa di matrimonio dentro casa, dipende dalla grandezza dell’abitazione – ha detto – Ad oggi si possono invitare solo i congiunti, ma l’importante è che rispettino le indicazioni sul distanziamento, in attesa che vengano allentate le misure di sicurezza e che possano permettere di estendere l’invito ad un numero maggiore di invitati”.

Ma oltre al distanziamento, anche per i matrimoni c’è da “fare i conti con mascherine e guanti” ma come ricorda e specifica la wedding planner “le mascherine sono obbligatorie solo nei luoghi chiusi”.

Ma in tutto questo è importante specificare che “il progetto matrimonio in casa, allo stato attuale è solo per il nucleo familiare più stretto e i testimoni” dice a chiare lettere la professionista. E anche quando le misure si allenteranno il numero di invitati sarà comunque circoscritto.

Per la festa a casa, inoltre, sono i fornitori che si mettono a disposizione degli sposi inviando loro tutto l’occorrente, dagli addobbi, ai fiori, fino al catering. “Tutto l’occorrente per l’evento sarà consegnato tramite un delivery direttamente a casa – conclude – senza il bisogno della presenza della planner e dei fornitori in loco”.