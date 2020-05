Caterina Balivo e il commovente ricordo con il suo ospite – Foto

Caterina Balivo celebra la fine di stagione del suo programma pomeridiano Vieni da me e lo fa con una foto che non passa inosservata

Oggi termina la stagione d Vieni da me, il programma pomeridiano in onda subito dopo il Tg1 condotto da Caterina Balivo. La bella presentatrice ha iniziato il percorso nel 2018 e oggi si appresta a chiudere un’edizione che non è stata facile, a causa soprattutto del coronavirus. E proprio per celebrare un altro anno lavorativo che volge al termine pubblica uno scatto e un ricordo molto commovente.

La ritrae insieme ad un grande della televisione italiana, Pippo Baudo che è stato uno dei suoi numerosissimi ospiti.

“Questi sono solo alcuni dei tantissimi ospiti che si sono raccontati quest’anno a @vienidamerai 🥰 Campioni del mondo, giornalisti, attori, attrici, presentatori, cantanti… quanti cassetti abbiamo aperto, quante domande scottanti abbiamo posto, quante canzoni abbiamo ascoltato per scoprire qualcosa in più della vita dei nostri ospiti” ha scritto la presentatrice campana su Instagram.

“Ma al centro di Vieni da me ci sono state anche le vostre storie, che ci avete raccontato via mail o con un messaggio in segretaria. Racconti di vita che ci hanno fatto sognare, emozionare, piangere e riflettere. Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e si sono raccontati senza filtri e senza esitazioni, proprio come se fossi una persona di famiglia. Grazie ❤️ E adesso, pronti per il gran finale: alle 14 tutti su @rai1official per chiudere in bellezza. Vi aspetto 😘 #caterinabalivo #vienidame #caterinasecrets”. Conclude così il suo post di ringraziamento la moglie di Guido Maria Brera.

Caterina Balivo, lacrime a Vieni da me | Lascia il programma?

Ma i ringraziamenti fatti da Caterina Balivo a Viene da me non si sono limitati solo alla via social. La presentatrice lo aveva già fatto qualche giorno fa in studio ringraziando tutta la sua squadra. Parole per le quali Caterina si è commossa dicendo: “Sono stati due anni duri, ma bellissimi. Abbiamo lavorato tutti benissimo”.

È proprio in questa frase che molti ci hanno visto una sorta di preannuncio sommesso. Un piccolo indizio per dire che la presentatrice campana abbandonerà il programma. Diverse sono le voci che circolano in questo senso. In molti glielo hanno chiesto direttamente sui social, ma lei, per ora, non ha dato risposte.

È Vanity Fair che pubblica l’indiscrezione secondo la quale Caterina Balivo avrebbe chiesto alla Rai nuovi stimoli. Un nuovo programma per conciliare vita privata e lavoro.

E secondo il giornale alla moglie di Guido Maria Brera andrebbe addirittura la conduzione del programma domenicale Da Noi – A Ruota Libera che segue Domenica In, ora condotto da Francesca Fialdini. E la bionda presentatrice andrebbe a Vieni da me. Sarà davvero così?