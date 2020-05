Barbara D’Urso, il décolleté sfonda lo schermo – FOTO

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e seguite dagli italiani. La napoletana ha debuttato in televisione negli anni settanta avviando anche una carriera di attrice. Dal 2003 è conduttrice televisiva in esclusiva per Canale 5. Nella sua straordinaria carriera ha condotto programmi come Grande Fratello, Mattina Cinque, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso. Barbara è molto attiva sui social: il suo account Instagram è seguito da ben 2,7 milioni di follower. La 63enne ama condividere con il suo pubblico scatti di assoluto livello mettendo in mostra una condizione fisica e una bellezza di assoluto rispetto.

Barbara D’Urso infiamma il web: lo scatto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Stasera voglia di uscire 🤩🤩🤩 #happy #friends #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 28 Mag 2020 alle ore 12:12 PDT

Barbara D’Urso ha infiammato i social con uno scatto alquanto seducente e provocante. La conduttrice ha messo in primo piano il suo volto e il suo décolleté lasciando i suoi fan a bocca aperta. Il post è accompagnato da una didascalia divertente: “Stasera voglia di uscire”. Lo scatto ha conquistato in pochissimo tempo più di 7mila like. “Barbara ti amo“, ha scritto un utente mentre un altro ha svelato il suo sogno di essere ospite a Pomeriggio Cinque. La napoletana è molto attiva su Instagram e ama interagire con i suoi ‘seguaci’ attraverso numerosissime ‘stories’ quotidiane e tantissimi scatti di livello.

Nel periodo di emergenza coronavirus, nei suoi programmi Barbara ha spesso parlato del Covid-19, dell’utilizzo di mascherine e del distanziamento sociale. A causa della quarantena la nativa di Napoli non ha potuto trascorrere del tempo con i suoi amati figli che continua a tenere lontani dal mondo dello spettacolo.

