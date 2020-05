Un complottista contagiato dal virus si pente in terapia intensiva

Si chiama Brian Hitchens, il complottista 46enne residente in Florida, che pensava al Covid-19 come una bufala inventata dal governo per controllarci.

Per Brian Hitchens la pandemia era soltanto un bluff, frutto di qualche complotto mondiale. Ha scelto per tanto di non rispettare le regole sulla quarantena, sul distanziamento e sull’uso della mascherina. Poi è risultato positivo al test e con lui anche sua moglie. Sono stati ricoverati entrambi con la donna attaccata a un ventilatore in terapia intensiva. Ha solo così finalmente aperto gli occhi: “State attenti a cosa leggete, alle fake news, ora mi rendo conto che il virus non è falso, è là fuori e si sta diffondendo”, queste sono state le sue parole mentre la moglie lottava per sopravvivere. Brian Lee Hitchens ha raccontato la sua storia sul proprio profilo Facebook.

LEGGI ANCHE -> Covid-19, Fondazione Gimbe accusa Regione Lombardia: sottostima i casi

Brian cerca adesso di far aprire gli occhi a chi crede nel mondo complottista

La vicenda è stata poi ripresa da testate statunitensi e pubblicata su ‘Il Foglio’ in un articolo del professor Enrico Bucci, scienziato e docente alla Temple University di Philadelphia. Attraverso la sua esperienza Brian ha cercato di far aprire gli occhi anche a tante persone che come lui danno credito al mondo complottista. La moglie sta migliorando ma lotta ancora contro il coronavirus. Lui invece è guarito ed è risultato negativo ai successivi tamponi. Adesso però, purtroppo, sta lottando con un altro problema meno grave del Covid-19 ma altrettanto fastidioso. I complottisti e gli haters, lo hanno messo sotto accusa, gli hanno augurato la morte a lui e a sua moglie.

LEGGI ANCHE -> Il Covid-19 provoca seri danni al cervello: il risultato dello studio italiano

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Brian ha denunciato tutto in un post pubblico: “Devo solo togliermi qualcosa dal petto stamattina – ha scritto – A tutti voi hater là fuori che mi avete mandato messaggi terribili dicendo che merito di morire, spero che stiate leggendo forte e chiaro questo: “Io sono negativo! Lode al Signore!””.