Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 30 maggio

La Protezione civile, nella giornata di oggi sabato 30 maggio diramerà il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia

Il ministero della Salute ha pubblicato il bollettino quotidiano che aggiorna la situazione dell’epidemia da Covid-19 in Italia. I soggetti attualmente positivi sono ad oggi 43.691, ossia 2,484 in meno rispetto a ieri, mentre i casi totali di contagio salgono a 232.664, con un incremento di 416 unità. Si aggiorna il bilancio delle vittime che arriva a 33.340 con 111 decessi nelle sole ultime 24 ore. I guariti sono, infine, 155.633, ossia 2.789 in più.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 29 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di ieri ha reso noto i numeri sill’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 232.248, con un incremento di 516 casi. Di questi 46.175 sono gli attualmente positivi, ossia 1.811 in meno rispetto a giovedì. Anche il numero dei pazienti in terapia intensiva è sceso a 475 (-14), mentre quello dei guariti è salito a 152.844(+2.240). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 87 morti portando il bilancio a 33.229.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 di giovedì 28 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di ieri, come di consueto, ha pubblicato il nuovo bollettino sulla situazione dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Secondo i dati, il numero dei casi totali era salito a 231.732, mentre risultava in diminuzione quello degli attualmente positivi, ieri 47.986. Anche le terapie intensive avevano registrato un ulteriore alleggerimento con una decrescita di 16 ricoveri che portavano il totale a 489. Il numero dei guariti era giunto a 150.604.

Infine, salito a 33.142 il bilancio totale dei decessi.