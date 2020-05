Il curioso caso dei malati di Covid non gravi che non guariscono da mesi

Si stanno registrando sempre più casi di malati non gravi che però non guariscono da mesi dal Covid-19. Sembrerebbe che il virus non voglia lasciare l’organismo.

C’è un nuovo tipo di malato di covid 19: un malato lieve nella sintomatologia, non grave.

Si tratta di malati che non sono asintomatici ma pauci-sintomatici: hanno pochi sintomi e la malattia ha effetti lievissimi. Tuttavia, non guariscono in fretta anzi non guariscono da mesi.

Ne parla in un’intervista su Il Corriere della sera anche il prof. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, che ha definito quella dei malati lievi che faticano a guarire, “la prossima sfida“

Chiaramente non è ancora noto nè quale possa essere l’evoluzione della malattia per questi malati nè se la loro carica virale basti o meno a contagiare gli altri.

Come spiega Remuzzi non è noto da un punto di vista scientifico nemmeno perchè e come i virus smettano di esistere. A un certo punto finiscono. Anche se questi pazienti poco gravi continuano per ora a ospitare il virus.

A Belgioioso c’è un reparto per i pazienti meno gravi

A Belgioioso (Pavia) è stato aperto un reparto destinato proprio ai pazienti Covid non gravi.

E’ ospitato in un’ala dell’ospedale che tre anni fa il San Matteo aveva chiuso e che in soli dieci giorni è tornato operativo.

La gestione è affidata alla onlus Pii istituti unificati presieduta da Ugo Dozzio e sarà applicato un protocollo sperimentale realizzato grazie alla disponibilità degli infettivologi del San Matteo.

