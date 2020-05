Elena Santarelli è una delle conduttrici più amate dagli italiani. La nativa di Latina ha avuto una ricca carriera: in primis ha esordito come modella per alcune firme importanti come Giorgio Armani e Laura Biagiotti per poi passare in televisione nel ruolo di Valletta al programma condotto da Amadeus ‘L’Eredità’. Ha condotto programmi come Plastik-Ultrabellezza e Arena di Verona, lo spettacolo sta per iniziare. La bellissima showgirl ha preso parte anche a film come Commediasexi e Baciato dalla Fortuna. La Santarelli è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta più di 1,8 milioni di follower. La trentottenne ama pubblicare foto in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fascino.

Elena Santarelli su Instagram: sguardo sexy e stacco di coscia

Visualizza questo post su Instagram Ci vediamo fra poco in diretta su @rai1official Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 30 Mag 2020 alle ore 6:44 PDT

Elena Santarelli è amatissima dal pubblico italiano e tantissimi utenti sui social commentano le sue foto elogiando la sua bellezza e la sua sensualità. Qualche ora fa la conduttrice ha postato su Instagram una foto in cui mette in risalto la sua bellezza e il suo straordinario sguardo. Le sue fans hanno commentato con entusiasmo e hanno elogiato la sua bravura nel truccarsi e nel pettinarsi. La Santarelli, dal canto suo, ama interagire con i suoi follower e spesso risponde volentieri ai commenti. Lo scatto ha collezionato in pochissimo tempo più di 7mila like e più di 100 commenti.

Visualizza questo post su Instagram 😊🏠 Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 7 Mag 2020 alle ore 5:19 PDT

Elena ha svelato che nel 2014 ha iniziato un corso di inglese, interrotto dopo la nascita di Greta. La showgirl ha svelato che durante la quarantena ha iniziato nuovamente a seguire le lezioni da casa.