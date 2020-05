Laura Pausini, il medley per i fan: un pieno di like – VIDEO

Laura Pausini mostra via Instagram la performance con la quale ha partecipato ieri a #OHMLive. Un apprezzamento incredibile per la duplice versione della sua canzone

Laura Pausini incanta tutti i suoi fan su Instagram. Lo fa come sempre con la sua splendida voce. La bella cantante romagnola, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, è al piano e canta una canzone tutta dedicata a chi la segue. È “La soluzione”, brano tratto dall’album “Fatti sentire”, cantata in doppia lingua come l’ormai nota cantante ci ha abituato, spagnolo e italiano.

Microfono davanti a sé, seduta al piano, Laura incanta il web con musica e parole, tutto fai da te. “Per voi, questo è il medley de La Solución e La Soluzione che ho cantato ieri sera a #OHMLive. #LaSolución #LaSoluzione #Piano #DreamWithUs” scrive Laura Pausini a corredo del post traducendo la stessa frase anche in inglese, spagnolo e francese.

Un tripudio di like e tantissimi commenti sotto l’esibizione che ha regalato a tutti, condividendo con i suoi followers l’emozione che la cantante ha vissuto al #OHMLive (“One Humanity Live”), la maratona benefica in live streaming che è andata in onda ieri per ben 24 ore consecutive. Un evento mondiale al quale hanno partecipato oltre 150 star della musica come Dua Lipa, Miguel Bosé, Jason de Rulo, Becky G, Maluma, Nicky Jam.

Quasi 800 commenti per Laura Pausini, e ben oltre 53 mila visualizzazioni in sole due ore. Laura non smette di far emozionare i suoi fan nemmeno a distanza. “Hai gli occhi che brillano d’amore!! 😍 Tu sei l’immenso ❤️” scrive una follower, “Meravigliosa. Ultimamente è come se fossi avvolta da una nuova consapevolezza. La tua voce è molto elegante e giochi con lei in un modo molto raffinato e maturo. Un bacio Lau” scrive un altro, senza poi contare anche gli apprezzamenti che arrivano fuori dall’Italia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Laura Pausini, un impegno in musica anche per solidarietà

Laura Pausini non è nuova agli eventi benefici e di solidarietà. Non è la prima volta che canta per sostenere una causa precisa. Negli anni scorsi non aveva potuto partecipare alla manifestazione Amiche in Arena ma aveva fatto di tutto per essere presente con un video messaggio.

LEGGI ANCHE —–> Rottura tra Belen e Stefano: svelato il mistero

Il 2020 doveva essere l’anno di #UNANESSUNACENTOMILA, l’evento che avrebbe dovuto vedere riunite 7 grandi artiste della musica italiana, tra cui la Pausini, in concerto per dire basta alla violenza sulle donne. Tutto rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. Lo ha confermato la stessa cantante romagnola in un post in cui ha scritto:

“#UNANESSUNACENTOMILA è ufficialmente rinviato a sabato 26 giugno 2021! I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per la nuova data dello show. Info e biglietti su Ticketone.it”. In bella vista la copertina di GQ Italia che ritrae proprio le 7 cantanti (Mannoia, Emma, Giorgia, Nannini, Amoroso, Elisa e la Pausini appunto).

E poi continua: “La data dell’evento “UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO”, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere, alla RCF ARENA REGGIO EMILIA (Campovolo) prevista il 19 settembre 2020 non può essere al momento confermata in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. La data definitiva è SABATO 26 giugno 2021. GQ Italia dedica la copertina di questo mese alle sette artiste protagoniste dell’evento benefico per rilanciare la loro battaglia di principio contro la violenza di genere, per sensibilizzare la denuncia e parlare agli uomini italiani”.

LEGGI ANCHE —–> Naike Rivelli a testa in giù, la foto anti covid, sempre sexy – FOTO

Bisognerà aspettare dunque per questo evento che era davvero attesissimo. Ma sicuramente Laura Pausini, anche via social, continuerà a deliziare i suoi fan con le sue canzoni.