Naike Rivelli a testa in giù, la foto anti covid, sempre sexy – FOTO

View this post on Instagram

At this point I would feel safer if the coronavirus held a press conference to tell us how it’s going to keep us safe from the government. A questo punto mi sentirei più al sicuro se il Coronavirus organizzasse una conferenza stampa per spiegare come farà a tenerci al sicuro dal governo. #naikerivelli @elleluxibiza 🙏🏼🙏🏼